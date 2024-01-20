تجويع وحصار وقتل.. الاحتلال لم يشبع من الدم

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فيما يواصل جيش الاحتلال مجازره الوحشية في قطاع غزة، فقد ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيدا و 280 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بقصف جوي ومدفعي كثيف، تزايدت هجمات المستوطنين في الضفة المحتلة، فيما عمليات التنكيل والاقتحام بحق القرى والبلدات مستمرة.وفي ظل تصدي المقاومة الفلسطينية لتوغله الهمجي في عدة محاور من القطاع، دمر جيش الاحتلال مربعا سكنيا كاملا في جباليا، شمالا، ما أدى لارتقاء زهاء 11 شهيدا و21 جريحا، أسوة باستهداف منزل عائلة فلسطينية كاملة في مدينة غزة ما خلّف المزيد من الضحايا المدنيين، بالتزامن مع مهاجمة ثلاثة مراكز نزوح وتنفيذ حملة اعتقالات فيها وإجبار الفلسطينيين على التوجه للمنطقة الوسطى من القطاع تحت طائلة التهديد بالموت قصفا.في حين لم يهدأ شن الغارات الجوية الكثيفة ضد خانيونس ورفح، جنوبا، لتدمير أحياء سكنية بالكامل وقصف محيط مستشفى "الأمل" ومناطق وسط وغرب المنطقة، بالتزامن مع انتشال طواقم الدفاع المدني 20 شهيدا، جراء استهداف مخيمات المغازي والبريج ودير البلح، وسط القطاع.وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، يعاني 800 ألف فلسطيني في محافظتي غزة والشمال من شح كبير في المواد الأساسية، جراء استمرار الحصار، واستخدام الاحتلال لسلاح "التجويع" كأداة من أدوات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد القطاع.فيما يستمر جيش الاحتلال في تنفيذ عمليات القتل الجماعي والفردي؛ فارتقى خلال سبعة أيام فقط 1018 شهيدا فلسطينيا، بينهم زهاء 390 طفلا و208 سيدة، بمعدل 145 فلسطينيا يوميا، فيما أسفرت هجماته العنيفة عن إصابة 1.934 آخرين بجروح، منهم 70 % على الأقل من الأطفال والنساء، وفق المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان.وفي الضفة المحتلة تزايدت هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية منذ معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أدى إلى تهجير مئات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع ارتفاع أعداد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة وزيادة التنكيل بهم في سجون الاحتلال.فقد أصيب فلسطيني إثر اعتداء عشرات المستوطنين على مزارعين فلسطينيين في قرية رمون شرق مدينة رام الله بالضفة.وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحموا مداخل القرية وهاجموا بحماية أفراد من جيش الاحتلال مزارعين فلسطينيين خلال وجودهم على أراضيهم الواقعة بين قريتي دير دبوان ورمون، وحاولوا سرقة أغنام وتحطيم مبان أقامها فلسطينيون منذ نحو 20 عاما.كما اعتدى مستوطنون لليوم الثاني على التوالي أمس على فلسطينيين في سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل.ويمنع المستوطنون رعاة الأغنام من الوصول إلى مراعيهم ويهددونهم بالسلاح وبالتهجير قسرا من مساكنهم. وتتعرض سوسيا وغيرها من التجمعات السكانية في مسافر يطا إلى اعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، غير أن الاعتداءات ازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.في السياق ذاته، كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن المستوطنين ينظرون للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باعتباره فرصة ذهبية للتهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية.وأوضح التقرير الاستيطاني الأسبوعي أن المستوطنين يستخدمون العنف، بمساعدة جيش الاحتلال، لتهجير تجمعات فلسطينية من المناطق المصنفة (ج).وأشار إلى أن "ممارسات المستوطنين الإرهابية" تفاقمت بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ودفعت بأكثر من 1500 فلسطيني من 25 تجمعا على الأقل إلى الفرار من منازلهم ومناطقهم، مما يرفع نسبة المهجرين خلال العام الماضي إلى 3 أضعاف العام 2022.ووفقا للتقرير، فقد تحول المستوطنون إلى تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية في ظروف الحرب، يسلحها ويوجهها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ويمولها وزير المالية بتسلئيل سموترتيش، وتحظى برعاية واضحة من دولة الاحتلال وجيشها وشرطتها.وتكشف منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أن عنف المستوطنين الحالي بهدف التهجير "غير مسبوق" من حيث الوتيرة والشدة، وخاصة في جنوب محافظة الخليل.وأوضح التقرير أنه في ظروف العدوان على قطاع غزة أخذت تنشط في الضفة جماعات إرهابية للمستوطنين تعلن عن أهدافها بوضوح كامل، وهي جماعات من أخوات "تدفيع الثمن"، وتمارس نشاطها دون قيود على شبكات التواصل الاجتماعي وتدعو الفلسطينيين إلى الهجرة.ومن هذه الجماعات منظمة تطلق على نفسها اسم "هاجروا الآن"، وتدعو على صفحتها في فيسبوك "الفلسطينيين في الضفة إلى الهجرة إلى الأردن قبل فوات الأوان".وتنشر هذه الصفحة صورة لخريطة تتضمن فلسطين وجزءا من الأردن، حيث يظهر فيها أجزاء من الأراضي الأردنية ضمن الخريطة الإسرائيلية الجديدة، وهي خريطة عرضها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في باريس العام الماضي، ويتوسطها شعار منظمة "الأراغون" المعروفة بتاريخها الإجرامي في فلسطين.وفي ظل سياسة التنكيل التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ومحاولته منع العمليات في الضفة الغربية، اعتقل الاحتلال منذ مساء أول من أمس الجمعة وحتى صباح أمس 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة من القدس وأطفال.وذكر بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير أن حصيلة الاعتقالات منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ارتفعت إلى نحو 6115، تشمل من تم اعتقالهم من المنازل وعلى الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.ورافق حملات الاعتقال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة لمنازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات.وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية لنهاية الشهر الماضي بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.في إطار سياسة الاحتلال في التنكيل بالمعتقلين التي زادت وتيرها منذ معركة طوفان الأقصى، ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن سجن مجدو شكل أحد أبرز السجون التي شهد فيها المعتقلون عمليات تعذيب وتنكيل كانت الأشد، إلى جانب ما جرى في سجن النقب.وأوضح البيان أن المعتقلين تعرضوا لعمليات تعذيب وتنكيل وحشية وبشكل ممنهج وجماعي.-(وكالات)