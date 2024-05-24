تحذير دولي من انهيار السلطة الفلسطينية ماليا

قال البنك الدولي، إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، تدهور في الأشهر الثلاثة الماضية؛ مما "يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي"، وذلك في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

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وأضاف في تقرير جديد نقلته وكالات أنباء عالمية، اليوم الجمعة، أن "الفجوة الآخذة بالاتساع سريعًا بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية".



وتابع: "نضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير؛ بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".