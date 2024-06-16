تحذير من السعودية للحجاج

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كما حذرت الصحة ضيوف الرحمن من أخطار التعرض لأشعة الشمس، لا سيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء، حيث يتزامن موسم الحج هذا العام 1445 هـ مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مؤكدة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد.وأكدت أهمية استخدام الحجاج المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات الصحية. (بترا)