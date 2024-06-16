 
الأحد 16 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحذير من السعودية للحجاج

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
شددت وزارة الصحة السعودية على ضرورة التزام حجاج بيت الله الحرام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها، أثناء أداء مناسكهم بمشعر منى، وأداء نُسك رمي الجمرات، للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.اضافة اعلان

كما حذرت الصحة ضيوف الرحمن من أخطار التعرض لأشعة الشمس، لا سيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء، حيث يتزامن موسم الحج هذا العام 1445 هـ مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مؤكدة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد.

وأكدت أهمية استخدام الحجاج المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات الصحية. (بترا)
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