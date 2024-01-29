ترمب: أنا بكامل تركيزي

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إنه يشعر بأنه «أكثر تركيزاً مما كان عليه قبل 20 عاماً»، رداً على انتقادات صدرت مؤخراً عن منافسته على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية نيكي هايلي شككت في أهليته العقلية بسبب عمره وزلات لسانه.وأضاف ترمب أنه يتعين أن يخضع المرشحون للانتخابات الرئاسية لاختبارات لقياس الإدراك، وهو ما بدا كذلك أنه رد على تحدٍّ من هايلي التي دعت إلى الأمر نفسه، مشيرة إلى عمر كل من ترمب (77 عاماً) والرئيس الديمقراطي جو بايدن (81 عاماً).وبينما يقترب ترمب من انتزاع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، صعّد الهجوم على منافسه الديمقراطي حول أزمة الحدود، وسبل وقف ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرونها من المكسيك إلى الولايات المتحدة. وقال ترمب لمؤيديه في حشد انتخابي بلاس فيغاس بولاية نيفادا، إن «مشروع القانون الذي يدفع به بايدن من شأنه أن يجعل أزمة الهجرة أسوأ، وهو ليس مصمماً لوقف الهجرة غير الشرعية وإنما مصمم للسماح (باستمرار) غزو أميركا، وإرسال مليارات الدولارات إلى أوكرانيا ودول أخرى، إنه قانون سيئ». وأضاف: «إذا أراد جو بايدن حقاً تأمين الحدود، فهو لا يحتاج إلى مشروع قانون. أنا لم أكن بحاجة إلى قانون، وفعلت ذلك من دونه».-(وكالات)