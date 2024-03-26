الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترمب: "إسرائيل" تفقد الدعم الدولي وعليها إنهاء الحرب على غزة

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ترمب

حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من أن إسرائيل تفقد الكثير من الدعم الدولي بسبب حربها في غزة، ودعاها إلى إنهائها والمضي قدما في عملية السلام.

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وقال ترمب  في مقابلة صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية نشرت اليوم الاثنين "عليكم أن تنجزوا الحرب. أن تنهوها. يجب أن تنتهوا منها"، وأكد أنه كان سيرد بنفس طريقة إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وشدد على أنه يشعر بالضيق حين يرى الناس لم يعودوا يتحدثون عن هذا الهجوم الذي وصفه بالمروع، وإنما عن الحرب التي حولت فيها الضربات الإسرائيلية قطاع غزة في معظمه الى أنقاض.


كما ألقى الرئيس الأميركي السابق ما بدا أنه نقد لجهود الدعاية الإسرائيلية، وقال أن إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا جدا لنشرها صور القصف وسقوط القنابل على مبان في غزة. "كل ليلة، كنت أشاهد المباني تنهمر على الناس. وقلت "هذه صورة رهيبة. إنها صورة سيئة جدا للعالم". "أعتقد أن إسرائيل أرادت أن تظهر أن الأمر صعب، لكن في بعض الأحيان لا يجب أن تفعل ذلك".


جاءت تصريحات ترامب المرشح الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، في اليوم الذي امتنعت فيه واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار دعا إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.


وكثيرا ما يصف ترامب نفسه بأنه حليف مخلص لإسرائيل، مذكرا بقراره نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة ودور إدارته في مفاوضات اتفاقات التطبيع عام 2020 بين إسرائيل ودول عربية مثل الإمارات والبحرين.-(الجزيرة نت)

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