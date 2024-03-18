الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترمب: لو كنت رئيسا لما حدث غزو غزة

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الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء الحرب في غزة بسرعة، وذلك خلال مقابلة مع برنامج “ميديا باز” على قناة فوكس نيوز.

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وقال موقع أكسيوس، إن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول / أكتوبر.


وتأتي تعليقات ترامب في المقابلة التي تم بثها أمس الأحد، في أعقاب دعوات وجهها يوم الجمعة مع مذيع برنامج “فوكس آند فريندز” على قناة فوكس نيوز بريان كيلميد، بأن على إسرائيل “إنهاء المشكلة”.


ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله يوم الجمعة: “لقد حدث غزو مروع. وبالمناسبة، لو كنت رئيسا لما حدث هذا أبدا”.


ولم يتحدث ترامب أمس الأحد عن الرهائن أو أي شروط أخرى سيدعمها للتوسط في وقف إطلاق النار.


وقال ترامب، ردا على سؤال من جانب مقدم برنامج “ميديا باز” هوارد كورتز بشأن ما الذي يمكن أن يقوله لنتنياهو بشأن الحرب في غزة: “عليك الانتهاء من الأمر، والقيام بذلك بسرعة، والعودة إلى عالم السلام. نحن بحاجة إلى السلام في العالم.. ونحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط”.


وأضاف ترامب أن انتقاد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي عن ولاية نيويورك) لإسرائيل جاء بدوافع السياسة الداخلية.-(د ب أ)

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