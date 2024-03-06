الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترمب يحتفل باكتساحه 11 ولاية في انتخابات «الثلاثاء الكبير» التمهيدية

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ترمب بين مؤيديه

احتفل دونالد ترمب، بتحقيقه انتصارات ساحقة في الانتخابات التمهيدية، الثلاثاء، مع فوزه حتى الآن في 11 ولاية، حيث وصف الرئيس السابق ليلة إعلان النتائج بالـ«مذهلة» مع اقترابه من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

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وقال ترمب أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر سكنه في فلوريدا: «هناك سبب لماذا يسمونه الثلاثاء الكبير»، مضيفاً «يقول لي الخبراء لأنه يوم كبير، وإلا، لأنه لم يكن هناك مثيل لهذا اليوم من قبل ولا أي شيء بهذا الحسم، على الإطلاق».


وفاز ترمب حتى الآن في 11 ولاية، بينها تكساس في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، وفق ما أفادت شبكات تلفزيونية أميركية، مع بدء ظهور نتائج انتخابات «الثلاثاء الكبير» التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.

ومن المتوقع أن يحقق الرئيس السابق الذي يسعى لعودة حماسية إلى البيت الابيض بعد أن أطاح به الديموقراطي جو بايدن عام 2020، فوزاً كاسحاً في الولايات الـ15، في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

وأعرب ترمب عبر منصته «تروث سوشال»، عن شكره لولايات الأباما وأركنسو وماين ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا التي فاز بها، بينما كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية في ولايات الثلاثاء الكبير الأخرى.


ولم تتمكن منافسة ترمب، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، من عرقلة تقدمه القوي لنيل الترشيح، لكنها حتى الآن ترفض الانسحاب من السباق.
وعلى الجانب الديموقراطي حصد بايدن الفوز في 11 ولاية، وفق ما أعلنت شبكات أميركية.


وتُظهر استطلاعات مؤسسة «ريل كلير بوليتيكس» الإعلامية، أن ترمب البالغ 77 عاماً، يتقدم بفارق 65 نقطة في الانتخابات التمهيدية، وبنقطتين على الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية.-(وكالات)

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