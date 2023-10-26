تشييع أفراد من عائلة الصفحي وائل الدحدوح

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أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت عائلة مراسل الجزيرة بغزة الصحفي وائل الدحدوح في مخيم النصيرات، إلى 12 بينهم 9 أطفال.وقد شُيّع أفراد من عائلة الزميل الدحدوح من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.