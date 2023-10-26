الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تشييع أفراد من عائلة الصفحي وائل الدحدوح

تشييع أفراد من عائلة الصفحي وائل الدحدوح
تشييع أفراد من عائلة الصفحي وائل الدحدوح
أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت عائلة مراسل الجزيرة بغزة الصحفي وائل الدحدوح في مخيم النصيرات، إلى 12 بينهم 9 أطفال.اضافة اعلان

وقد شُيّع أفراد من عائلة الزميل الدحدوح من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
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