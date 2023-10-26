الجمعة 27 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الخميس 26 تشرين الأول 2023
9:57 ص
تشييع أفراد من عائلة الصفحي وائل الدحدوح
تشييع أفراد من عائلة الصفحي وائل الدحدوح
أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت عائلة مراسل الجزيرة بغزة الصحفي وائل الدحدوح في مخيم النصيرات، إلى 12 بينهم 9 أطفال.
اضافة اعلان
وقد شُيّع أفراد من عائلة الزميل الدحدوح من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
Copy
اقرأ أيضا
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 7415
منذ2 ساعة
مستشفيات غزة الكبرى تحتاج 94 ألف لتر وقود يومياً
منذ4 ساعة
الصدر يطالب الحكومة والبرلمان العراقي بالتصويت لغلق السفارة الأمريكية
منذ4 ساعة
إصابة 6 إسرائيليين بقصف مبنى في تل أبيب (فيديو)
منذ6 ساعة
بين تراشق بالفيتو بين أميركا وروسيا المزيد من الأرواح في غزة تزهق
منذ24 ساعة
"اعتقالات لم يجر مثلها من قبل".. هل ينتقم الاحتلال من الأسرى بعد طوفان الأقصى؟
26 تشرين الأول 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الصحة النفسية لليافعين والأطفال.. السلوكيات مرآة للمشاعر
حياتنا
|
منذأقل من دقيقة
إشهار كتاب "زنبقة الصخر" لمحمد الدغليس
حياتنا
|
منذأقل من دقيقة
باسم يوسف يشارك بجلسة حوارية ويوقع كتابه في "الشارقة للكتاب"
حياتنا
|
منذأقل من دقيقة
المقاومة تطلق دفعات صاروخية من غزة تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي
العرب والعالم
|
منذأقل من دقيقة
"حماس" تشكل حالات جديدة للشرق الأوسط من أقبيتها في غزة
صحافة عبرية
|
منذأقل من دقيقة
نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل
ترجمات
|
منذأقل من دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل
ترجمات
|
منذأقل من دقيقة
مخاطر الاجتياح البري لغزة
ترجمات
|
منذأقل من دقيقة
نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط
ترجمات
|
25 تشرين الأول 2023
لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟
ترجمات
|
24 تشرين الأول 2023
غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية
ترجمات
|
22 تشرين الأول 2023
الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟
ترجمات
|
24 تشرين الأول 2023