الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تشييع جثمان الشهيد العاروري في بيروت

تشييع جثمان نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري
تشييع جثمان نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري
انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت بعد ظهر اليوم الخميس، مراسم تشييع نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري والقائدين في "القسام" الذين اغتيلوا يوم الثلاثاء الماضي.اضافة اعلان

ودعت حركة "حماس" في بيان إلى "المشاركة في تشييع الأخوة الذين ارتقوا خلال عملية الاغتيال الجبانة، التي نفذها العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت: الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، والشهيد القائد عزام الأقرع، والشهيد محمد الريس".

وذكرت "حماس" أن المسيرة ستنطلق من مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة - بيروت إلى مقبرة الشهداء - دوار شاتيلا.

يشار إلى أن "حماس" أعلنت يوم الثلاثاء "استشهاد العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت، وذلك إثر الانفجار الذي دوى في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت".

من جهته، نعى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس الحركة وقائدها في الضفة الغربية، والقائدَين في "كتائب القسام" هما: سمير فندي (أبو عامر)، وعزام الأقرع (أبو عمار)، إضافة الى أعضاء في الحركة هم أحمد حمّود ومحمود شاهين (لبناني) ومحمد الريّس ومحمد بشاشة. (RT)
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