 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تصريح جديد صادر عن حماس حول صفقة التبادل

عناصر من حماس - (أرشيفية)
عناصر من حماس - (أرشيفية)
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان مساء الخميس، أنها أبلغت الوسطاء في ملف مفاوضات غزة استعدادها للتوصل إلى اتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة، في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني في غزة.اضافة اعلان

وقالت الحركة إنها أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة، وصولاً إلى إعلان الموافقة على مقترح الوسطاء في السادس من أيار/ مايو الماضي.

وأشارت حركة حماس في بيانها، إلى أن الاحتلال استخدم هذه المفاوضات غطاءً لاستمرار العدوان والمجازر ضد الشعب الفلسطيني، وردّ على موقفها الإيجابي في مفاوضات غزة باجتياح رفح، واحتلال المعبر، وقدّم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء.

وشددت على أنها، والفصائل الفلسطينية، لن تقبل أن تكون جزءاً من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان، وقتل، وحصار، وتجويع، وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وكانت حركة حماس أفادت بأنها لم تتسلم، حتى منتصف نهار الأربعاء، أي مقترحات جديدة لصفقة تبادل الأسرى مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة غازي حمد، لموقع "العربي الجديد"، إنه "لم يتم إبلاغنا بأي مقترحات جديدة من الوسطاء"، وذلك بعدما أفاد موقع والاه العبري، الثلاثاء، بأن "إسرائيل" سلّمت الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) الاثنين، مقترحاً رسمياً، مكتوباً ومحدّثاً، لصفقة حول تبادل الأسرى مع "حماس".

وكان يُتوقّع أن تُستأنف مفاوضات غزة هذا الأسبوع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، لكن مجزرة رفح الأحد، التي أدّت إلى استشهاد 45 شخصاً على الأقل بعد استهداف خيم النازحين في المدينة، قد تشكّل عقبة جديدة أمامها، وسط استمرار الخلافات بشأن هدنة مؤقتة أو وقف كامل لإطلاق النار في القطاع.

وبحسب "العربي الجديد"، فإن "قرار المقاومة الذي أخطرت به حركة حماس الوسطاء، يتضمن عدم إطلاق سراح أي من المحتجزين الإسرائيليين، سواء أكان من المدنيين أو العسكريين، أو إجراء أي عملية تبادل، قبل الوقف الكامل لإطلاق النار، وذلك على عكس الموقف السابق، الذي وافقت عليه المقاومة في الوثيقة السابقة، والتي تملصت منها حكومة الاحتلال".

وأشار مصدر إلى أن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، اعتبر أن الورقة التي وافقت عليها الحركة والمقاومة ورفضتها إسرائيل، كانت فرصة لم يلتقطها الراغبون في تحرير المحتجزين الإسرائيليين في معسكر الاحتلال، وأن أي اتفاق مقبل أو مفاوضات، لن تكون بالشروط السابقة، وستكون بشروط جديدة، تنطلق من الوضع الميداني على الأرض"، مؤكداً أن "وضع المقاومة لا يزال صلباً ومتماسكاً بالقدر الكافي".
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_5bad86ed202b259cd8f6f565f2893fa0

لواء احتياط إسرائيلي: استمرار الحرب قد يؤدي لانهيار "إسرائيل"

منذ15 ساعة
نازحون فلسطينيون يسيرون بجوار السياج الحدودي بين غزة ومصر في رفح

الاحتلال يعلن سيطرته على حدود غزة مع مصر بالكامل

منذ23 ساعة
386361

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية ثانية بمدينة غزة

09 أيار 2024
382719

"مباحثات غزة": إشارات على نضوج اتفاق لهدنة في القطاع

09 أيار 2024
اقرأ أيضا
رفح

غارات جوية وقصف مدفعي على رفح فجر الجمعة

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-31 at 1.00.20 AM

قتيلان و10 إصابات بضربات أميركية بريطانية على الحديدة

منذ3 ساعة
طائرات مجهولة

طائرات مجهولة تلقي مساعدات إنسانية في خان يونس

منذ11 ساعة
التلميذة نسرين عز الدين والفجوة التي سقطت منها

وفاة طفلة بعد سقوطها من فجوة باص مدرستها شمالي لبنان

منذ12 ساعة
مجازر جديدة في القطاع

5 مجازر جديدة في غزة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 36224

منذ13 ساعة
thumbs_b_c_5bad86ed202b259cd8f6f565f2893fa0

لواء احتياط إسرائيلي: استمرار الحرب قد يؤدي لانهيار "إسرائيل"

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كابوس الجمعة

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة
 