 
الثلاثاء 18 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تصريح جديد من ولي العهد السعودي بشأن غزة

الأمير محمد بن سلمان - (أرشيفية)
الأمير محمد بن سلمان - (أرشيفية)
أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في القطاع.اضافة اعلان

وقال ولي العهد السعودي، في كلمة له نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم الاثنين: "يحل علينا عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة، وإننا إذ نؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذا الاعتداء؛ فإننا نناشد بأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة".

وأكد خلال كلمته "أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخراً من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

وجدد ولي العهد السعودي دعوة المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي، "بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة؛ وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم".

وكان الأمير محمد بن سلمان، أقام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، حفل الاستقبال السنوي لـ"أصحاب الفخامة والدولة"، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.
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