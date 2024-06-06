تصريح صحفي جديد صادر عن حماس

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وأضافت في تصريح صحفي: "نعتبر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن هذا الإجراء باطلٌ وصادرٌ عن سلطة احتلالية لا شرعية لها على القدس وعلى أرضنا الفلسطينية، وندعو الأمم المتحدة وكافة الدول إلى رفضه وتجريمه، والعمل على عزل الاحتلال ومواجهة إجراءاته الفاشية".