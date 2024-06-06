تصريح صحفي جديد صادر عن حماس

قالت حركة المقاومة
الإسلامية (حماس) ليل الأربعاء/ الخميس، إن "إقرار كنيست العدو الصهيوني لمشروع قانون يمنع فتح بعثات
دبلوماسية لدول أجنبية في القدس المحتلة لتقديم الخدمات لشعبنا الفلسطيني؛ هو سلوك
صهيوني انتقامي، يأتي في إطار محاولات تهويد المدينة المقدسة، ونفي وطمس هوية
شعبنا الوطنية ووجوده السياسي، وحقه الأصيل في أرضه وعاصمته التاريخية".اضافة اعلان
وأضافت في تصريح صحفي:
"نعتبر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن هذا الإجراء باطلٌ وصادرٌ عن
سلطة احتلالية لا شرعية لها على القدس وعلى أرضنا الفلسطينية، وندعو الأمم المتحدة
وكافة الدول إلى رفضه وتجريمه، والعمل على عزل الاحتلال ومواجهة إجراءاته الفاشية".