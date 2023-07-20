الخميس 20 تموز 2023
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تعرّف على مواصفات وأسعار السيارة التركية التي أهداها إردوغان لقادة الخليج؟

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ٍسيارة توغ
خلال رحلته للخليج، أهدى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قادة السعودية وقطر والإمارات سيارة كهربائية تصنعها شركة محلية تعرف باسم "توغ".

والاثنين، قدّم إردوغان سيارتين كهربائيتين تركيتي الصنع من طراز "تي 10 إكس" إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.اضافة اعلان

في قطر، أهدى الرئيس التركي السيارة ذاتها إلى أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما قدم إردوغان السيارة التي أطلق عليها "فخر تركيا" إلى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، خلال زيارته لأبوظبي.

ماذا نعرف عن "توغ"؟

أطلقت 4 شركات تركية بالتعاون مع أكبر منظمة غير حكومية في البلاد شركة لصناعة السيارات الكهربائية تسمى "توغ".

والشركات الأربع هي مجموعة "أنادولو غروبو" التي تعمل في مجالات مختلفة، و"بي إم سي" التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمركبات التجارية والعسكرية في تركيا، وشركة الاتصالات "تورك سيل"، بالإضافة إلى مجموعة "زورلو" القابضة.

وبحسب موقع "توغ"، فإن الشركات الأربع بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية وتبادل السلع في البلاد، وحدوا قواهم عام 2018 لتأسيس شركة السيارات الكهربائية.

وأطلقت "توغ" سيارتها الكهربائية الأولى من نوع "تي 10 إكس" في عام 2022، وهي مركبة تعمل بالدفع الخلفي، نقلا عن الحرة.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة "توغ"، محمد جوركان كاراكاش، إن الهدف من المشروع "هو تطوير علامة تجارية للسيارات الكهربائية تعود ملكيتها الفكرة إلى تركيا".

وفي كلمة على موقع الشركة، قال كاراكاش إن الشركة ستساهم بمبلغ 50 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا. كما أن المشروع سيوفر فرص عمل لما مجموعه 20 ألف شخص، بما في ذلك 5 آلاف موظف مباشر تابع لـ "توغ"، حسبما ذكر كاراكاش.

ما هي مواصفات السيارة التركية؟

وكشفت "توغ" عن سيارتها الجديدة "سي 10 إكس" في نوفمبر من العام الماضي بعد أن أزاح الرئيس إردوغان النقاب عنها.

وطرحت الشركة السيارة في الأسواق لأول مرة في مارس الماضي. وأطلقت الشركة 3 فئات من سيارتها الكهربائية تحمل مواصفات مختلفة، بما في ذلك مدى سير يصل في الفئة الأعلى إلى 523 كيلومترا، فيما يستغرق شحنها السريع 28 دقيقة.

وتنتج الشركة السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات بـ 6 ألوان مختلفة، بما في ذلك الأبيض، اللون الذي قدمه إردوغان للسعودية والإمارات والأزرق لقطر.

ويبلغ سعر السيارة، وفقا لموقع الشركة الرسمي مليون و227 ألفا و500 ليرة تركية (ما يزيد قليلا عن 45 ألف دولار أميركي بسعر الصرف الحالي).

ويمكن أن يصل السعر للفئة الأعلى إلى مليون و563 ألفا و500 ليرة (حوالى 58 ألف دولار أميركي). كما يمكن أن يرتفع السعر بإضافة مميزات أخرى للسيارة، بحسب ما يطلبه المستخدم.

في مارس، أعلنت "توغ" أنها تلقت 100 ألف طلب لطرازها الأول من السيارات الذكية "تي 10 إكس" في غضون 7 أيام، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي صباح" المحلية.

طموحات مستقبلية

من جهته، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، فاتح كاسير، إن أول شركة "توغ" لتصنيع السيارات الكهربائية ستنتج ما مجموعه مليون سيارة بحلول عام 2032.

وقال الوزير لمجموعة من الصحفيين إن حوالي 97 بالمئة من هذه المركبات ستباع للمستهلكين، بينما ستشتري المؤسسات العامة نسبة 3 بالمئة المتبقية، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأضاف كاسير أن محطات الشحن التي تضم 1662 منفذا متاحة الآن في 81 مقاطعة بالبلاد، فيما تخطط "توغ" في الوقت ذاته لبناء محطات إضافية في البلاد.

وقال إنه بحلول نهاية العام الجاري، ستكون هناك 20 ألف سيارة من طراز "توغ" على الطرقات في تركيا.
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