تفاصيل 10 عمليات نفذها حزب الله ضد الاحتلال في 24 ساعة

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وأوضح حزب الله في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 04-06-2024، وفقا للآتي:1- الساعة 9:15 استهداف ثكنة راميم ‏بالقذائف المدفعية.‏2- شن هجوم جوي بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني في الجولان السوري المحتل استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو الإسرائيلي وتحقيق إصابات مؤكدة، كرد على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة الناقورة.3- الساعة 16:40 استهداف انتشار ‌‏لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية.‏4- الساعة 16:55 استهداف انتشار ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية.5- الساعة 17:05 استهداف موقع ‌‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.6- الساعة 20:00 استهداف انتشار ‏لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.1- الساعة 15:50 استهداف انتشار ‏لجنود العدو ‏الإسرائيلي في حرش نطّوعة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.2- الساعة 16:40 استهداف موقع ‏الناقورة ‏البحري بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة.3- الساعة 16:50 استهداف تجمع ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش برعام بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة. ‏4- استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذاف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، كرد على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة".