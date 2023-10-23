تفاعل افتراضي أردني مع أبرز ما قاله أبو عبيدة

غادة الشيخ

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"يا حثالة الأمم" كانت أكثر عبارة أجمع عليها مغردون أردنيون، وهم يجيبون على سؤال طرحته تغريدة عفوية للمغرد الأردني محمد نواف الصرايرة عندما سأل: "ما أجمل ما قاله أبو عبيدة؟".بث ذلك السؤال الذي نشره الصرايرة فوق صورة للناطق باسم كتائب عز الدين القسام المعروف بأبو عبيدة، نافذة تنفيس لمغردين أردنيين عبروا من خلالها عن تمجيدهم لبطولة كتائب عز الدين القسام بشكل عام، وبمكانة أبو عبيدة في قلوب الأردنيين بشكل خاص.طالما كانت شخصية أبو عبيدة، قادرة على اقتحام قلوب الأردنيين خصوصاً فئة الشباب منهم، حتى أنهم أطلقوا عليه كثير من الألقاب مثل "الملثم"، وألفوا عنه الأغنيات والهتافات، كذلك أصبحت مواعيد خروجه على الشاشة للإدلاء ببيان باسم كتائب القسام، أكثر المواعيد المنتظرة بلهفة، وأسوأ ما يحصل بالنسبة لأردنيين أن لا يلحقوا الموعد الرئيسي لكمة أبو عبيدة، لذلك تجدهم يدخلون إلى أول منصة قامت بتسجيل الكلمة أعادت بثها."يا حثالة الأمم" كانت من الكلمات التي أعرب مغردون أردنيون عن لذتهم لسماعها من فوه أبو عبيدة، وهم يعلقون على سؤال: "ما أجمل ما قال أبو عبيدة"، حتى أن كثير من التعليقات اتفقت أيضاً على أن كل كلمة تصدر عن "الملثم" تثلج الصدور وتبث الأمل.ومن بين التعليقات أيضاً على أجمل ما قاله أبو عبيدة: "لن تجدوا منا ضعفاً أو جزعاً أو تراجعاً"، و"إنه لجهاد نصر أو استشهاد"، "نعدكم بأن فاتورة الحساب ستكون قاسية ومؤلمة"."ستبتلعكم رمال غزة" كانت من أجمل ما قاله أبو عبيدة بالنسبة لمغردين أردنيين، كذلك: "لقد اشتد عود المقاومة وسنرد الصاع صاعين"، "سنسير بمعية الله"، "وإن عدتم عدنا".إعلان أسر الجندي الصهيوني شاؤوة آرون في العام 2014، كان أيضاً وما يزال ذا وقع أليف على آذان أردنيين كما ظهر في التغريدة، مثلها عبارة: "ستبكون كثيراً في ساعات الفجر"، و: " إلى الآن لم تبدأ المفَاجَأت وستذهلُون منْ مفاجآت تُشفِيَ صدُور قَوم مؤمنِين"."بعيداً عن اقواله المقرونة بأفعال على الارض وبالتوقيت دائماً .. طلته هيبة وتبهج وترفع المعنويات وتخيف العدو وتقض مضجعه" كانت أيضاً من ضمن تعليقات المغردين، كذلك: " "و كَتَائِب الْقَسَّام تعدكم أَنَّ مُحَمَّدَ الضَّيْف سَيَكُون بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى الْقَائِد الْعَامّ لِلْجَيْشِ الَّذِي سَيَدْخُل باحات الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَاتِحًا مُحَرَّرًا وَحَتَّى نطهر أَرْضَنَا كُلّ أَرْضَنَا مِنْ دَنَسِ آخَر المحتلين إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى".فيما اختصرت مغردة على سؤال: "ما أجمل ما قاله أبو عبيدة" بجواب بسيط: "كل ما قال".