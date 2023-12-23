تفاعل حزين مع وداع الطبيب البرش لابنته الشهيدة في غزة (شاهد)

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الدكتور البرش في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ابنته جنان (13 عاما) وإصابته وعائلته بجروح مختلفة.
وظهر البرش في مقطع مصور وهو يعانق ابنته الشهيدة، رغم إصابته وعدم قدرته على الحراك، في لحظات مؤلمة حازت على انتشار واسع في منصات التواصل الاجتماعي.
وقال البرش خلال وداعه ابنته: "هذه ابنتي نامت بحضني وفدتني بروحها".
وأضاف: "اللهم هذه ابنتي وهبتها إليك. هذه ابنتي حفظت كتاب الله وكانت تريد أن تسرد القرآن على جلسة واحدة في صفوة الحفاظ. أخذتها شهيدة فاقبلها يا رب".
د.منير البرش مدير عام الصحة في #غزة بعد اصابته واستشهاد ابنته ...اللهم ثبااات كثباتهم 🇵🇸✌️#غزة_تنتصر #Gaza pic.twitter.com/v0SgiHglqD— hana abumansour (@Rose_hana13) December 23, 2023
وكشف ابن عم الدكتور منير البرش عن تهديد الاحتلال لمدير عام الصحة بغزة، موضحا أن المخابرات الإسرائيلية هددته بالقول: "سوف نلاحقك"، وفق حديثه لقناة "الجزيرة".
وقال الصحفي سمير العركي عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)؛ إن "استهداف الدكتور البرش يفتح ملف التصفية الممنهجة التي تقوم العصابات الصهيوأمريكية للنخب الغزاوية من أطباء ومهندسين وأكاديميين وصحفيين وأدباء ومثقفين".
وتفاعل ناشطون عبر منصة "إكس" مع مشهد وداع البرش لابنته بحزن شديد، منددين بجرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة.
إذا أردت رؤية رجل من صحابة وأحباب رسول الله فاستمع الى الدكتور منير البرش بعدما فقد ابنته واصيب هو وسائر عائلته في القصف .— ابو عماد (@YlZOmyO9h2ONZEV) December 23, 2023
صدقني انك تشعر كأنك تستمع إلى سعد بن معاذ .
والله ماراح ننسى صوتك وانت عم تثبت اخوانك وقت اقتحام #مستشفى_الشفاء— ۤ؏ـآبّہرٰةً سبّہيِٰہل 💚✌ (@AibertSabel44) December 23, 2023
وماراح ننسى حوارك مع بنى صهيون كيف انك ما اعطيت الدنيه من دينك ولا وطنك
عفاك الله من كل بلاء وكتب اجرك وتقبل شهداءك#منير_البرش #غزة_تنتصر
ظهر أشخاص كثيرون في هذه الحرب المجنونة يمكن أن يعتبروا تمثيلا كاملا لغزة، بصمودها، وألمها، وأناقتها، وحرفيتها في مواجهة الموت.— فراس أبو هلال (@FerasAbuHelal) December 22, 2023
منير البرش مدير عام الصحة واحد منهم. لهذا استهدفوه وعائلته وقتلوا ابنته حبيبته حافظة القرآن.
لك الله يا غزة.. لك الله يا منير.. ولنا حزننا وعجزنا وعارنا.
اللهم اشف عبدك الدكتور منير البرش ينكأ لك عدوا ويمشي إلى صلاة— a110 (@a110sh) December 22, 2023
اللهم تقبل ابنته الحافظة لكتاب الله في الشهداء واحشرها مع الصديقين والأنبياء واجعل دارها الفردوس الأعلى من الجنة