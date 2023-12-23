السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تفاعل حزين مع وداع الطبيب البرش لابنته الشهيدة في غزة (شاهد)

الدكتور منير البرش رفقة ابنته الشهيدة
الدكتور منير البرش رفقة ابنته الشهيدة
وثق مقطع مصور لحظات مؤلمة لودع مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، ابنته الشهيدة جراء استهدف منزله شمال قطاع غزة.
اضافة اعلان
وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الدكتور البرش في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ابنته جنان (13 عاما) وإصابته وعائلته بجروح مختلفة.

وظهر البرش في مقطع مصور وهو يعانق ابنته الشهيدة، رغم إصابته وعدم قدرته على الحراك، في لحظات مؤلمة حازت على انتشار واسع في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال البرش خلال وداعه ابنته: "هذه ابنتي نامت بحضني وفدتني بروحها".

وأضاف: "اللهم هذه ابنتي وهبتها إليك. هذه ابنتي حفظت كتاب الله وكانت تريد أن تسرد القرآن على جلسة واحدة في صفوة الحفاظ. أخذتها شهيدة فاقبلها يا رب".

وكشف ابن عم الدكتور منير البرش عن تهديد الاحتلال لمدير عام الصحة بغزة، موضحا أن المخابرات الإسرائيلية هددته بالقول: "سوف نلاحقك"، وفق حديثه لقناة "الجزيرة".

وقال الصحفي سمير العركي عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)؛ إن "استهداف الدكتور البرش يفتح ملف التصفية الممنهجة التي تقوم العصابات الصهيوأمريكية للنخب الغزاوية من أطباء ومهندسين وأكاديميين وصحفيين وأدباء ومثقفين".


وتفاعل ناشطون عبر منصة "إكس" مع مشهد وداع البرش لابنته بحزن شديد، منددين بجرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصحفي محمد اللحام - (أرشيفية)

اللحام: الحقيقة استطاعت أن تحلق خارج سردية أجنحة الاحتلال الإعلامية

منذ 11 دقيقة
طفل سوري نازح في لبنان يكنش الثلج من أمام خيمته- أرشيفية

وفاة 4 أطفال سوريين نازحين في لبنان.. لقوا مصرعهم إثر سقوط سقف الغرفة عليهم

منذ 37 دقيقة
منطقة الخردلي جنوبي لبنان

نجاة فريقي المنار والـMTV من عدوان إسرائيلي جنوبي لبنان (فيديو)

منذ 47 دقيقة
الاحتلال يستهدف عائلة الصحفي وائل الدحدوح

اللحام: الاحتلال لا يستهدف الصحفيين فقط بل ونشطاء "السوشال ميديا"

منذ1 ساعة
الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة بينهم طفلان

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة بينهم طفلان

منذ1 ساعة
بلدية غزة تعلن انهيار منظومة خدماتها وانقطاع الوقود بشكل تام

بلدية غزة تعلن انهيار منظومة خدماتها وانقطاع الوقود بشكل تام

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

تطورات لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات | منذ18 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
 