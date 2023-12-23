تفاعل حزين مع وداع الطبيب البرش لابنته الشهيدة في غزة (شاهد)

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إذا أردت رؤية رجل من صحابة وأحباب رسول الله فاستمع الى الدكتور منير البرش بعدما فقد ابنته واصيب هو وسائر عائلته في القصف .

صدقني انك تشعر كأنك تستمع إلى سعد بن معاذ . — ابو عماد (@YlZOmyO9h2ONZEV) December 23, 2023

والله ماراح ننسى صوتك وانت عم تثبت اخوانك وقت اقتحام #مستشفى_الشفاء

وماراح ننسى حوارك مع بنى صهيون كيف انك ما اعطيت الدنيه من دينك ولا وطنك

عفاك الله من كل بلاء وكتب اجرك وتقبل شهداءك#منير_البرش #غزة_تنتصر — ۤ؏ـآبّہرٰةً سبّہيِٰہل 💚✌ (@AibertSabel44) December 23, 2023

ظهر أشخاص كثيرون في هذه الحرب المجنونة يمكن أن يعتبروا تمثيلا كاملا لغزة، بصمودها، وألمها، وأناقتها، وحرفيتها في مواجهة الموت.

منير البرش مدير عام الصحة واحد منهم. لهذا استهدفوه وعائلته وقتلوا ابنته حبيبته حافظة القرآن.

لك الله يا غزة.. لك الله يا منير.. ولنا حزننا وعجزنا وعارنا. — فراس أبو هلال (@FerasAbuHelal) December 22, 2023

اللهم اشف عبدك الدكتور منير البرش ينكأ لك عدوا ويمشي إلى صلاة



اللهم تقبل ابنته الحافظة لكتاب الله في الشهداء واحشرها مع الصديقين والأنبياء واجعل دارها الفردوس الأعلى من الجنة — a110 (@a110sh) December 22, 2023

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الدكتور البرش في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ابنته جنان (13 عاما) وإصابته وعائلته بجروح مختلفة.وظهر البرش في مقطع مصور وهو يعانق ابنته الشهيدة، رغم إصابته وعدم قدرته على الحراك، في لحظات مؤلمة حازت على انتشار واسع في منصات التواصل الاجتماعي.وقال البرش خلال وداعه ابنته: "هذه ابنتي نامت بحضني وفدتني بروحها".وأضاف: "اللهم هذه ابنتي وهبتها إليك. هذه ابنتي حفظت كتاب الله وكانت تريد أن تسرد القرآن على جلسة واحدة في صفوة الحفاظ. أخذتها شهيدة فاقبلها يا رب".وكشف ابن عم الدكتور منير البرش عن تهديد الاحتلال لمدير عام الصحة بغزة، موضحا أن المخابرات الإسرائيلية هددته بالقول: "سوف نلاحقك"، وفق حديثه لقناة "الجزيرة".وقال الصحفي سمير العركي عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)؛ إن "استهداف الدكتور البرش يفتح ملف التصفية الممنهجة التي تقوم العصابات الصهيوأمريكية للنخب الغزاوية من أطباء ومهندسين وأكاديميين وصحفيين وأدباء ومثقفين".وتفاعل ناشطون عبر منصة "إكس" مع مشهد وداع البرش لابنته بحزن شديد، منددين بجرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة.