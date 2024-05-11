السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقارير عبرية: زعيم حركة حماس يحيى السنوار ليس في رفح كما تزعم "إسرائيل"

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يحيى السنوار

أفاد تقرير إعلامي إسرائيلي بأن زعيم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار ليس في رفح جنوب القطاع، على عكس الافتراضات السابقة.

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وقال مسؤولان مطلعان لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” مساء الجمعة إن السنوار ليس في مدينة رفح، إلا إنهما لم يتمكنا من تحديد مكان السنوار بشكل مؤكد.
لكن أحدث تقديرات استخباراتية تشير إلى أنه يعتقد أن زعيم حماس يختبئ في أنفاق تحت الأرض في منطقة خان يونس، على بعد نحو 8 كيلومترات شمال رفح.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من خان يونس قبل شهر، فيما بدأ قبل أيام في التقدم إلى مشارف مدينة رفح.


وقد أوضحت إسرائيل أن هدفها من حربها على قطاع غزة هو اعتقال أو قتل السنوار ونائبه محمد الضيف. وفي آذار/ مارس الماضي، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي استشهاد ثالث أهم زعيم لحماس في غزة وهو مروان عيسى في ضربة جوية.


وفقا للصحيفة، الجيش لم يعثر على السنوار أو الضيف، على الرغم من المزاعم المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين أن الجيش يلاحقهما.-(د ب أ)

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