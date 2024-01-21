الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحركة لديها ما يكفي من الذخائر لمواصلة استهداف "إسرائيل" وقواتها لعدة أشهر

تقديرات مخابراتية أميركية: مقتل ما بين 20 و30 % من مقاتلي «حماس» في غزة

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مقاتلون من حركة حماس
قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم (الأحد)، إن وكالات استخبارات أميركية تقدّر أن القوات الإسرائيلية قتلت ما بين 20 و30 % من عناصر «حماس» منذ بدء الحرب في غزة، ما يقل كثيراً عن هدف إسرائيل وهو «تدمير الحركة».اضافة اعلان
ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن «حماس» لا يزال لديها ما يكفي من الذخائر لمواصلة استهداف إسرائيل وقواتها في القطاع المحاصر لعدة أشهر، وإن الحركة تحاول إعادة تشكيل قوة الشرطة الخاصة بها في أجزاء من مدينة غزة.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون حاليون وسابقون إن «حماس» لا تريد الفوز، وإنما «اجتياز الحرب في غزة» و«البقاء على قيد الحياة»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وتعليقاً على هدف «حماس» من «حرب غزة» المستمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لم يتم الكشف عن اسمه: «ليس عليهم (حماس) أن يفوزوا، كل ما عليهم فعله هو ألا يخسروا».

واعترف المسؤولون الإسرائيليون بأنه على الرغم من الحملة الجوية والبرية الشرسة داخل غزة والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، فإنهم لم يحققوا هدفهم المتمثل في «تدمير حماس»، التي تدير القطاع منذ 2007.

ووفق الصحيفة الأميركية فقد «تكيف مقاتلو حماس» مع الوضع الحالي، وقال محللون عسكريون إن تكتيكاتهم أصبحت تتمثل في العمل بمجموعات أصغر، على أن يتولى «المقاتلون الأفراد» مزيدًا من المهام لتعويض النقص الذي خلفه مقتل رفاقهم.
وأودت الحرب الإسرائيلية على غزة بحياة ما يقارب 25 ألف فلسطيني. و نزح نحو 1.9 مليون (85%) من سكان القطاع من منازلهم.-(وكالات)
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