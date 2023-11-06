الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير أممي: إسرائيل تقتل 134 طفلاً في غزة يوميًا

تقرير أممي: إسرائيل تقتل 134 طفلاً في غزة يوميًا
تقرير أممي: إسرائيل تقتل 134 طفلاً في غزة يوميًا
أفاد تقرير أممي بأن عدد الشهداء منذ السابع من الشهر الماضي وصل إلى 9770 شهيدا، من بينهم 4008 أطفال و 2550 امرأة، أي أن 134 طفلاً في غزة يستشهد يوميًا.اضافة اعلان
وقالت الشؤون الإنسانية الأممية، انه ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فإن هناك حوالي 2260 شخصًا آخرين في عداد المفقودين في غزة، من بينهم 1270 طفلًا.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة أطلقت القوات الإسرائيلية النار ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين.
وفي بلدة أبو ديس (القدس المحتلة) استشهد ثلاثة فلسطينيين. وأطلقت القوات الإسرائيلية صاروخًا على منزل كان يختبئ فيه أحد المواطنين، ما أدى إلى تدميره، فيما تم الإبلاغ عن مقتل شخصين آخرين، من بينهما طفل يبلغ من العمر 17 عامًا خلال عمليات البحث والاعتقال في العيزرية (القدس المحتلة) والنوبة (الخليل المحتلة).
وقال مكتب اوتشا الأممي إن القوات الإسرائيلية قتلت منذ السابع من الشهر الماضي 141 فلسطينيًا، من بينهم 43 طفلاً، فيما استشهد ثمانية، بينهم طفل على يد مستوطنين إسرائيليين.
-- (بترا)
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