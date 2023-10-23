الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير أممي: ارتفاع عنف المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية

تقرير أممي: ارتفاع عنف المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية
تقرير أممي: ارتفاع عنف المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية
قال تقرير أممي صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية اليوم الاثنين إن عنف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في المجتمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، يشهد ارتفاعا.اضافة اعلان
ومنذ 7 تشرين الأول، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 113 هجومًا شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، بما في ذلك بعض الهجمات التي شاركت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وفي 21 تشرين الأول، هاجم مستوطنون مسلحون، من بؤرة ميتريم الاستيطانية، عائلات فلسطينية في تجمع خربة الرثيم الرعوي (الخليل)، حيث قاموا بتخريب مبنى سكني وملجأ للحيوانات ولوحة شمسية.
ونتيجة لذلك، هربت عائلة فلسطينية مكونة من 16 فردا، بينهم 8 أطفال، من المنطقة بعد أن هددهم مستوطنون بالسلاح.
وفي الضفة الغربية أيضا، قتلت القوات الإسرائيلية خلال 36 ساعة الماضية، سبعة فلسطينيين، من بينهم اثنان في غارة جوية في جنين، وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ 7 تشرين الأول إلى 91، من بينهم 27 طفلا.
وأصابت القوات الإسرائيلية، خلال نفس الفترة، 1,696 فلسطينيًا، من بينهم 157 طفلاً على الأقل فيما أصيب 38 فلسطينيا آخرين على يد المستوطنين.
--(بترا)
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