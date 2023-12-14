تقرير: "إسرائيل" استخدمت "قنابل غبية" في غزة تلحق أضراراً كبرى بالمدنيين

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ذكرت شبكة تلفزيون «سي إن إن» الأميركية، اليوم (الخميس)، أن نحو نصف القنابل التي قصفت بها إسرائيل غزة من نوع جو-أرض كانت قنابل غير موجهة وتعرف باسم «القنابل الغبية»، وقد تسبب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في المناطق المكتظة بالسكان.ونقلت «سي إن إن» عن مصادر قولها إن من 40 إلى 45% من القنابل التي استخدمتها إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت قنابل غير موجهة، بينما كانت البقية ذخائر موجهة بدقة.وأوضحت الشبكة أن القنابل غير الموجهة أقل دقة في إصابة أهدافها وقد تشكل تهديداً أكبر على المدنيين، خاصة في غزة المكتظة بالسكان، ما قد يساعد على ارتفاع أعداد القتلى بين المدنيين.وأكد البيت الأبيض، أمس، مجدداً على تصريحات الرئيس جو بايدن بأن إسرائيل تفقد الدعم في حربها ضد حركة «حماس» بسبب «القصف العشوائي» في قطاع غزة.ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، قوله إن انتقادات بايدن لإسرائيل التي أدلى بها خلال حفل لجمع التبرعات في واشنطن «تعكس حقيقة الرأي العام العالمي».وتابع كيربي قائلاً إن الدعم الأميركي لإسرائيل «لم يتراجع، لكن كانت لدينا مخاوف وقد عبرنا عن هذه المخاوف لإسرائيل بشأن حملتها العسكرية في غزة».-(وكالات)