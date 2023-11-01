الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير: زعيم كوريا الشمالية يأمر بدعم الفلسطينيين

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الأربعاء، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمر بدعم الفلسطينيين، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وذكرت الصحيفة أن هذا التقدير جاء وفقا لوكالة الاستخبارات في الدولة الجارة، كوريا الجنوبية.اضافة اعلان
وتقول مخابرات كوريا الجنوبية إن كيم جونغ أون ربما يفكر أيضا في بيع أسلحة إلى مجموعات مسلحة في الشرق الأوسط.
وجاء نشر هذه المعلومات على لسان مشرعين في كوريا الشمالية بعد أن تلقوا إحاطة بهذا الشأن من ممثلي وكالة الاستخبارات.
وكانت كوريا الشمالية باعت حماس قاذفات صواريخ مضادة للدبابات في الماضي، وثمة احتمالات بأنها قد تحاول تصدير أسلحة أكثر وسط الحرب في غزة التي دخلت يومها السادس والعشرين، طبقا لهؤلاء المسؤولين.
وكان جيش كوريا الجنوبية قال إنه اعتمادا على الصور والفيديوهات المنشورة لهجوم حركة حماس المباغت وغير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر، فإن الحركة استخدمت أسلحة كورية شمالية متعددة.
لكن كوريا الشمالية نفت تلك المزاعم وقالت إنها "أخبار كاذبة".
وقالت كوريا الشمالية بعد أيام من اندلاع الحرب إن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية اندلاع القتال وسقوط الضحايا.
واعتبرت أن الولايات المتحدة شريكة في "الإبادة الجماعية الإسرائيلية لسكان قطاع غزة".
ووصفت ما جرى في المستشفى المعمداني بغزة بأنه "جريمة حرب بشعة وجريمة غير أخلاقية لا يمكن تصورها".
(سكاي نيوز عربية)
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