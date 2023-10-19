تقرير: هكذا استعدت حماس للحرب البرية والإيقاع بجيش الاحتلال

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إقليمي، مساء الأربعاء، إنّ مدينة غزّة تضمّ أنفاقا تجعل أنفاق الثوار الفيتناميين (الفيتكونغ) والتي استخدموها ضد الولايات المتحدة، تبدو وكأنّها لعبة أطفال.وذكر المصدر أنّ إسرائيل، لن تنجح بانهاء حماس بالدبابات وقوّة النيران.كذلك، قال خبيران عسكريان إقليميان لـ"رويترز"، إنّ كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، حشدت قوّاتها لصدّ الهجوم الإسرائيلي، ونصبت ألغاماً مُضادة للدبابات وعبواتٍ ناسفة مُفخخة للإيقاع بالقوات الإسرائيلية.وفي وقتٍ سابق، أكّد محلل الشؤون العسكرية لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، شون بيل، أنّ أي هجوم بري إسرائيلي على قطاع غزة سيكون "خطيرا جدا" على "جيش" الاحتلال.وأوضح أنّ القتال في المناطق الآهلة بالسكان "أمرٌ خطير للغاية، فكل زاوية، وكل مدخل، وكل نافذة، قد تخفي تهديداً محتملاً، وسيكون الجيش الإسرائيلي مكشوفا للغاية".