تلفزيون لبنان يطلق أول نشرة إخبارية بلغة الإشارة (فيديو)

أطلق "تلفزيون لبنان"، مساء الجمعة، نشرة لغة الإشارة ضمن النشرة الرئيسية للأخبار في وقت الذروة، لسد حاجة ملحة لفئة يتراوح عددها بين 12 و13 ألف شخص.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن نشرة الإشارة جاءت نتيجة مبادرة من وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، وبتمويل من "جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية".



وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في القناة الرسمية، منذ انطلاق بثها في عام 1959، لضم لغة الإشارة إلى نشرة إخبارية في وقت الذروة، بعد مبادرة نشرة بلغة الإشارة جرت بالسنوات الماضية مع المذيع هشام سلمان، الذي عاد وانضم اليوم إلى فريق العمل للنشرة الرئيسية، إلى جانب ملاك ارناؤوط.

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وقال وزير الإعلام: "ما قمنا به ليس من الكماليات بل من الأساسيات، لأنه حاجة ملحة لفئة كبيرة من مجتمعنا يتراوح عددها بين 12 و13 ألفاً، إذ أصبح بإمكان هذه الفئة اليوم متابعة أخبار تلفزيون لبنان"، مطالباً بتعميم هذا الأمر على باقي القنوات الإعلامية لأن "الموضوع إنساني".