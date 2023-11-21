الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

توجيه عاجل من قائد الجيش اللبناني للعسكريين

قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون
قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون
دعا قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، العسكريين إلى المحافظة على جهوزية المؤسسة العسكرية، كي تبقى حاضرة لمواجهة التحديات وعلى رأسها العدو الإسرائيلي.اضافة اعلان

وجاء في أمر اليوم الذي وجهه عون إلى العسكريين قبل يوم من عيد الاستقلال الـ80: "قدر لوطننا أن يواجه التحدي تلو التحدي على مدى تاريخه الحديث، في منطقة تعاني من الاضطرابات والنزاعات الدامية والمتلاحقة. واليوم، نقف أمام مشهد شديد الخطورة، إذ يواصل العدو الإسرائيلي ارتكاب أفظع المجازر وأشدها دموية على نحو غير مسبوق في حق الشعب الفلسطيني، ويكرر اعتداءاته على سيادة وطننا وأهلنا في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، مستخدما ذخائر محرمة دوليا".

وتوجه إلى العسكريين قائلا: "صمودكم وتضحياتكم هي من أهم عوامل قوة اللبنانيين، فثابروا على القيام بواجبكم، وحافظوا على جهوزية المؤسسة العسكرية، كي تبقى حاضرة لمواجهة التحديات والتطورات في هذهِ المرحلةِ الصعبة، والأخطار التي تهدد لبنان وعلى رأسها العدو الإسرائيلي. تمسكوا بقدسية مهمتكم لأن في ذلك خلاص بلدنا"، مشددا على "أننا سنظل درع الوطن وسياجه، نذودُ عن أهلنا ونرد عنهم شرَّ الأعداء، حتى يظل عَلَمُنا الشامخ عنوانا لإرثنا المشرق".-(الوكالة الوطنية للإعلام)
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