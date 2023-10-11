توقف محطة الكهرباء ينذر بكارثة إنسانية في غزة

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حذرت مصادر فلسطينية منن كارثة إنسانية محققة سيواجهها قطاع غزة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.وقالت هذه المصادر، إن غرق القطاع في ظلام دامس يستحيل معه استمرار تقديم جميع الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعها على الكهرباء، ولن يتسنى تشغيلها جزئيا بالمولدات في ظل منع إمدادات الوقود من بوابة رفح.وأضافت أن هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة، ويزيد من تفاقمها، ولاسيما مع تواصل العدوان الإسرائيلي، وتدميره لأحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات، وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم.وأطلق نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية وهذا القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة، وعدم ترك سكانه رهينة أدوات القتل التي يستخدمها الاحتلال.--(بترا)