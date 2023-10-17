الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

توقف مستشفيين إضافيين عن العمل في غزة

الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة
الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تضرر أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي، والمستشفى الميداني الإماراتي هناك بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدخل مستشفى غزة على طريق صلاح الدين.اضافة اعلان

وسبق للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة وأعلن أن بعض الأقسام والخدمات في مستشفى الصداقة التركي توقفت عن العمل، وهو مستشفى الأورام التخصصي الوحيد في قطاع غزة، ما يهدد حياة المئات من مرضى الأورام.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن "الساعات القادمة ستشهد توقف المزيد من خدمات المستشفيات والمرافق الصحية قسريا بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستهلكات الطبية فيها".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2879 شهيدا ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد على 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا. (RT)
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