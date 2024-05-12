الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تونس: الأمن يوقف مُعلّقة تلفزيونية إثر تصريحات ساخرة عن وضع البلاد (فيديو)

سنية الدهماني
سنية الدهماني

أوقفت السلطات الأمنية التونسية، السبت، باستخدام القوّة، مُعلّقة تلفزيونيّة بعد أن فتح القضاء التونسي تحقيقا إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة، وفق ما أفادت هيئة الدفاع عنها السبت. وكتبت دليلة مصدّق، عضو هيئة الدفاع، على صفحتها عبر "فيسبوك":

اضافة اعلان

 

"اقتحام دار المحامي من طرف البوليس، وتعنيف المحامين واختطاف الزميلة سنية الدهماني إلى مكان نجهله".

 

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ملثّمين يدخلون مقرّ "دار المحامي" ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين. ودانت "الهيئة الوطنية للمحامين" ما اعتبرته "اقتحاماً لمقر الهيئة واعتداءً سافراً"، مطالبةً بإطلاق سراح الدهماني فوراً. واستنكر رئيس فرع الهيئة العروسي زقير، في مؤتمر صحافي، "الاعتداء المادّي واللفظي على المحامين والصحافيين"، معلناً "الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بدايةً من الاثنين".

 

وخلال برنامج تلفزيوني على قناة "قرطاج+" المحلّية الخاصّة تطرّق لأزمة تدفّق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت الدهماني، وهي محامية أيضاً، بسخرية "شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة)" ردّاً على معلّق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أنّ المهاجرين الأفارقة يريدون التوطّن في تونس. وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض "مهيناً" في حق البلاد. كما دانت قناة "فرانس 24" بشدة "تدخل رجال الشرطة الملثمين" بينما كانت تغطي الحدث مباشرة، معتبرة أنّه "تضييق على حرية الصحافة". وتلقّت الدهماني استدعاءً للمثول الجمعة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، من دون تحديد أسباب هذا الاستدعاء.

 

وأكدت الدهماني لوسائل إعلام محلية رفضها المثول أمام القضاء من دون معرفة أسباب الاستدعاء.

 

ولم تحضر الدهماني للتحقيق الجمعة، وأصدر قاضي التحقيق المكلّف هذه القضيّة مذكّرة توقيف بحقّها، رافضا طلب محاميتها تأجيل جلسة الاستماع.

 

وفي القرار القانوني الذي نشرته وسائل إعلام محلية، تخضع الدهماني للتحقيق بتهمة "تعمّد استخدام شبكات وأنظمة معلومات... بهدف الإضرار بالأمن العام"، بموجب المرسوم 54.

 

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 أيلول 2022 مرسوماً رئاسيّاً عُرف بـ"مرسوم 54" ينصّ على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني". وخلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيّون ومحامون ومعارضون للرئيس، باسم المرسوم 54، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
العلم التونسي

دراسة: الموظف في تونس لا يعمل أكثر من 8 دقائق يومياً

05 أيار 2024
اقرأ أيضا
طواقم الدفاع المدني تنتشل عشرات الجثث في شوارع قطاع غزة - (أرشيفية)

دفاع مدني غزة: خسرنا 80% من قدراتنا

منذ 41 دقيقة
أمير الكويت

النيابة العامة الكويتية تتخذ اجراءات بحق معترضين على قرارات أمير البلاد

منذ1 ساعة
سامح شكري

بعد تقرير عن تهديد مصر بإنهائها.. شكري يدافع عن اتفاقية السلام مع إسرائيل

منذ2 ساعة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

ارتفاع حصيلة اعتقالات الفلسطينيين في الضفة منذ 7 أكتوبر

منذ3 ساعة
شاطئ صابلات

مأساة في الجزائر.. وفاة 10 أشخاص غرقا في يوم واحد

منذ3 ساعة
تجارة أعضاء- تعبيرية

مصر تنفي انتشار تجارة الأعضاء البشرية بين الأطباء

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات | منذ19 ساعة
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات | منذ19 ساعة
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات | منذ19 ساعة
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 