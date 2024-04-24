جامايكا تعترف رسميا بدولة فلسطين

أعلنت دولة جامايكا، الأربعاء، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مشددة على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين.



وقال رئيس الحكومة أندرو هولنيس، بمنشور عبر منصة إكس: "اتخذت حكومة جامايكا قرارًا رسميًا بالاعتراف بدولة فلسطين".

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وأضاف: "تواصل جامايكا الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الطويل الأمد، وضمان أمن إسرائيل ودعم حقوق الفلسطينيين".



وأوضح أنه بهذا القرار "تنضم جامايكا من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، إلى 140 دولة عضو في الأمم المتحدة".



وختم بالقول: "نواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإحلال السلام الدائم في المنطقة، ونحث جميع الأطراف على الالتزام بالحلول الدبلوماسية لضمان سلامة وسيادة الجميع".



من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية كامينا جونسون سميث، في بيان صحفي، إن "جامايكا تواصل الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الطويل الأمد (بين إسرائيل وفلسطين)".



وأشارت إلى أنه بعد انعقاد مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، قرروا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.



وأوضحت أن بلادها تواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتحقيق السلام الدائم في المنطقة، داعية الأطراف إلى حل القضية من خلال الوسائل الدبلوماسية.



وفي 20 نيسان/أبريل الجاري أعلنت حكومة باربادوس إحدى دول منطقة الكاريبي الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة لاقت ترحيبا وارتياحا فلسطينيا.-(الأناضول)