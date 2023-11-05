الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جامعة فودان الصينية تمنح الدكتوراه الفخرية لامين عام اتحاد الجامعات العربية

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الدكتوراه الفخرية لامين عام اتحاد الجامعات العربية من جامعة فودان الصينية
منحت جامعة فودان الصينية لامين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة شهادة الدكتوراه الفخرية تكريماً لجهوده العلمية في العمل الأكاديمي ومساهمته في تطوير التعليم العالي ونشره للعلم والمعرفة.اضافة اعلان
وتسلم الدكتور سلامة الشهادة خلال حفل نظمته جامعة فودان اخيرا حضره عدد كبير من الشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية والثقافية والتعليمية في العالم العربي والصين. 
واعرب الدكتور سلامة في كلمة له خلال الحفل عن شكره لجامعة فودان وتقديره لهذا التكريم الذي يعتبر تكريماً لكل عالم عمل بجد وتفانى للمساهمة في تطوير المجتمع ونشر العلم والمعرفة مشيرا الى ان هذا التكريم يعد اعترافا بجهود العلماء وإسهاماتهم في إيجاد حلول للمشكلات الحقيقية وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية والعالمية.
من جهتها، أكدت جامعة فودان في بيان صحفي انها تأمل أن يستمر الدكتور عمرو سلامة في تقديم إسهاماته المميزة والإيجابية في مجالات نشر العلم والمعرفة في المجتمعات  وأن يعزز  دوره كمثال إيجابي وقدوة للشباب والطلاب الجدد معربة عن املها ان  يحقق الدكتور عمرو مزيدًا من النجاح والتطور المستمر في المستقبل.
تعد جامعة فودان واحدة من أفضل الجامعات في العالم وتأسست في مدينة شنغهاي وفازت  بالعديد من الجوائز والإنجازات في مجال التعليم والأبحاث وتحتل المرتبة الأولى في قائمة QS لأفضل الجامعات في الصين وتأتي في المرتبة 34 في العالم حسب مؤشر التصنيف العالمي للجامعات (ARWU) وفي مجال التصنيف العالمي لجامعات العلوم الاجتماعية، تأتي جامعة فودان في المرتبة 21 في العالم وفي المرتبة الثانية في الصين.
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