 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جعجع: «حزب الله» يقود لبنان إلى المصيبة الكبرى

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سمير جعجع

حذر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من أن «حزب الله»، ومن خلفه إيران، يأخذان لبنان إلى أماكن خطرة. ولفت إلى أن «الشعب اللبناني موجود في المصيبة. ولا توجد مصيبة إلا هناك أخرى أكبر منها، وبتقديري أن الأمور تسير نحو مصيبة أكبر».

وتوقع جعجع في حوار صحفي، أن «يذهب الوضع في جنوب البلاد حيث المواجهات بين (حزب الله) وإسرائيل، إلى مزيد من التفجر»، وأسف لـ«غياب الحكومة عما يجري من التصعيد والتحركات، ومن الرسائل الدبلوماسية والرسائل السياسية وغيرها، كأنه لا يوجد أي حكومة في لبنان»، مضيفاً: «للأسف، هناك من يأخذ لبنان إلى المجهول».

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كما اتهم جعجع «محور الممانعة» بتعطيل انتخابات الرئاسة الشاغرة منذ نحو سنتين؛ «لأن أولوياتهم في مكان آخر».-(وكالات)

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