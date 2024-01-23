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الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
12:51 م
جماعة الحوثي: الاعتداءات الأميركية والبريطانية لن تمر دون رد وعقاب
المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع - (أرشيفية)
أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع تنفيذ 18 غارة أميركية وبريطانية على صنعاء والحديدة وتعز والبيضاء.
وشدد سريع على أن هذه الاعتداءات الأميركية والبريطانية لن تمر دون رد وعقاب. (الجزيرة نت)
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أميركا
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اليمن
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