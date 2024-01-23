جماعة الحوثي: الاعتداءات الأميركية والبريطانية لن تمر دون رد وعقاب

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أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع تنفيذ 18 غارة أميركية وبريطانية على صنعاء والحديدة وتعز والبيضاء.وشدد سريع على أن هذه الاعتداءات الأميركية والبريطانية لن تمر دون رد وعقاب. (الجزيرة نت)