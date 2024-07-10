جماعة الحوثي تعلن استهداف سفن في بحر العرب

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وأعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع- في بيان مصور بثه التلفزيون- الثلاثاء، "استهداف السفينة ميرسك سنتوسا الأميركية في البحر العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة".وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت شركة الشحن "ميرسك" إن السفينة "ميرسك سنتوسا" التابعة لها أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في شمال خليج عدن.وقالت ميرسك في تصريحات صحفية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو عن وقوع أضرار في السفينة أو البضائع التي تنقلها.وذكر متحدث باسم الشركة، التي تتخذ من كوبنهاغن مقرا، أن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة وتبحر لصالح شركة "ميرسك لاين" المحدودة التابعة لها.وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة إرشادية أمس الثلاثاء، أن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلا بحريا (333 كيلومترا) شرقي نشطون باليمن، مضيفا أن السفينة وطاقمها بخير.وقال سريع إن جماعة الحوثي استهدفت أيضا السفينة "ماراثوبوليس" في بحر العرب والسفينة باتناري في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.ويشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.ويعلن الحوثيون تنفيذ هذه العمليات تضامنا مع الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (الجزيرة نت)