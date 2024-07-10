 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جماعة الحوثي تعلن استهداف سفن في بحر العرب

أفراد من جماعة الحوثي - (أرشيفية)
أفراد من جماعة الحوثي - (أرشيفية)
قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) إنها استهدفت السفينة "سنتوسا" التابعة لشركة "ميرسك" في بحر العرب بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة.
اضافة اعلان
وأعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع- في بيان مصور بثه التلفزيون- الثلاثاء، "استهداف السفينة ميرسك سنتوسا الأميركية في البحر العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت شركة الشحن "ميرسك" إن السفينة "ميرسك سنتوسا" التابعة لها أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في شمال خليج عدن.

وقالت ميرسك في تصريحات صحفية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو عن وقوع أضرار في السفينة أو البضائع التي تنقلها.

وذكر متحدث باسم الشركة، التي تتخذ من كوبنهاغن مقرا، أن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة وتبحر لصالح شركة "ميرسك لاين" المحدودة التابعة لها.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة إرشادية أمس الثلاثاء، أن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلا بحريا (333 كيلومترا) شرقي نشطون باليمن، مضيفا أن السفينة وطاقمها بخير.

وقال سريع إن جماعة الحوثي استهدفت أيضا السفينة "ماراثوبوليس" في بحر العرب والسفينة باتناري في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.

ويشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويعلن الحوثيون تنفيذ هذه العمليات تضامنا مع الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (الجزيرة نت)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
حزب الله يقصف مواقع للاحتلال

بـ"20" صاروخا.. حزب الله يقصف مواقع للاحتلال ردا على اغتيال أحد مقاتليه

07 تموز 2024
thumbs_b_c_09b8a3f109045c76e2785490df850979

"الحوثي": 10 غارات أميركية بريطانية على الحديدة في ساعات

18 حزيران 2024
شمال فلسطين المحتلة

بـ 150 صاروخ.. حزب الله يشعل شمال فلسطين المحتلة

13 حزيران 2024
اقرأ أيضا
الاسمدة الزراعية

جيش الاحتلال يشن حرباً على الأسمدة الزراعية في الضفة الغربية

منذ9 ساعة
جانب من الفعاليات

"التنمية الأسرية".. جهود مضنية في تقديم الرعاية لضيوف المدينة الإنسانية

منذ9 ساعة
حصيلة الشهداء في غزة

4 مجازر جديدة في غزة ترفع حصيلة الشهداء إلى 38295

منذ10 ساعة
اقتحام الاقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ12 ساعة
حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

القضاء العراقي يصدر حكماً بإعدام زوجة أبو بكر البغدادي

منذ13 ساعة
thumbs_b_c_61bc08f74ce53ace328867201e04d333

لازاريني: "إسرائيل" قصفت ثلثي مدارس الأونروا منذ بدء الحرب على غزة

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"لائحة الأجور".. كيف اتخذ القرار؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

استعادة الثقة بين الحكومات والمواطن

محمود خطاطبة |اليوم

أخبار سارة من قطاع المحيكات

سلامة الدرعاوي |اليوم

عن إنجاز السرعة وفشل الأهداف

مالك العثامنة |اليوم

القوائم الوطنية في الانتخابات

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1720613482670534200

الرصيف البحري الأميركي في غزة.. نجاح أم إخفاق؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان "معاهدة القوى النووية المتوسطة"، البيت الأبيض، 1987 - (المصدر)‏

‏سكوت ريتر: "عمل حياتي يذوب أمام عيني"‏

ترجمات |09 تموز 2024
1720444076837396200

الجيش الإسرائيلي ليس ما كانه ذات مرة‏

ترجمات |08 تموز 2024
1720444076777396000

عبثية الحرب الإسرائيلية على لبنان

ترجمات |08 تموز 2024
رئيس الوزراء اللبناني في استقبال مبعوث الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين، لمحاولة تهدئة توتر الجبهة بين إسرائيل وحزب الله - (المصدر)

‏ماذا تعني حرب بين إسرائيل و"حزب الله" للشرق الأوسط؟

ترجمات |07 تموز 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر بصورة سيئة خلال المناظرة الانتخابية مع ترامب - (المصدر)

أداء بايدن في المناظرة كان بالغ السوء.. وعليه أن يتنحى

ترجمات |07 تموز 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ee copy

استثمار

المواطن الأردني 09 تموز 2024

المواطن الأردني

العطلة الصيفية 08 تموز 2024

0ed43135-0305-46d5-9103-6e198b8310b1 copy

مواعيد 07 تموز 2024

مواعيد

سنة هجرية مباركة 06 تموز 2024

a356ae36-bb83-44eb-bb50-4a479e8bf86d copy

مراحل الطفر 05 تموز 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مراحل الطفر
 