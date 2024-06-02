 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جماعة الحوثي تنفذ 6 ضربات عسكرية في البحر الأحمر

صورة لحظة اختطاف الحوثييين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
صورة للحظة اختطاف الحوثييين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر - (أرشيفية)
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين، ليل السبت/ الأحد، تنفيذ 6 عمليات عسكرية ضد حاملة طائرات ومدمرة أميركيتين وسفن، قالت إنها "انتهكت" حظر الوصول إلى موانئ الاحتلال، في حين أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن حادث جنوب غرب الحديدة باليمن.اضافة اعلان

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان متلفز إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد نفذت القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير 6 عمليات عسكرية".

وأوضح سريع أن العملية الأولى "استهدفت حاملة الطائرات الأميركية (آيزنهاور) شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة في ثاني استهداف لها خلال 24 ساعة".

وأضاف أن "العملية الثانية استهدفت مدمرة أميركية (لم يذكر اسمها) في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر".

فيما استهدفت العمليات الأربع الأخرى "سفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وهذه السفن، وفق سريع؛ هي: "سفينة (MAINA) التي تم استهدافها بعمليتين، وسفينة (AlORAIQ) في المحيط الهندي، وسفينة (ABLIANI) في البحر الأحمر".

وفيما لم يذكر هوية السفن المستهدفة، قال سريع، إن العمليات "حققت أهدافها بنجاح" دون مزيد من التفاصيل.

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت في وقت سابق السبت، أنها "تلقت تقريرا عن حادث على بعد 48 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة باليمن".

وأوضحت الهيئة في بيان على منصة إكس أن "السلطات المختصة تحقق في الهجوم"، مضيفة أن السفينة وكل أفراد طاقمها بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي، كما نصحت السفن بالعبور بحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.

وفي وقت سابق السبت، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها تلقت معلومات تشير إلى نشاط صاروخي قرب الموقع ذاته.

و"تضامنا مع غزة"، التي تتعرض منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إبادة من الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بالاحتلال في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

وردا على شن واشنطن ولندن- ضمن تحالف منذ مطلع العام الحالي- غارات على مواقع للحوثيين باليمن، أعلنت الجماعة أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلا قرارا من مجلس الأمن يطالبه بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومه على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
قصف طيران الاحتلال-(ارشيفية)

إصابات بقصف الاحتلال مواقع عدة في غزة

منذ24 ساعة
رفح

غارات جوية وقصف مدفعي على رفح فجر الجمعة

31 أيار 2024
جثامين شهداء في غزة

شهداء بينهم مسعفان بقصف الاحتلال المتواصل لرفح ومدينة غزة

30 أيار 2024
6654c06a84e75

21 شهيدًا بمجزرة جديدة في غزة

28 أيار 2024
اقرأ أيضا
القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان - (أرشيفية)

حماس عن مبادرة بايدن: أفكار عامة لا تعني الوصول إلى تفاهم

منذ1 ساعة
جانب من مناسك الحج

بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة الحج اعتبارا من اليوم

منذ4 ساعة
سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة تبحر من ميناء لارنكا

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة تبحر من ميناء لارنكا

منذ14 ساعة
هيرمز 900

حزب الله يسقط أغلى وأكبر المسيرات لدى الاحتلال (فيديو)

منذ14 ساعة
1717235149840

عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال في رفح وجباليا

منذ15 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن-(وكالات)

لوموند: بايدن المحاصر بدعمه لإسرائيل يحاول إيجاد مخرج من الحرب في غزة

منذ16 ساعة
افكار و مواقف

الملفات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منعة الاقتصاد الوطني

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة في انتخابات مجالس طلبة الجامعات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الراتب كل أسبوعين

نضال المجالي |اليوم

الاحتياطي القانوني وخصوصية المصارف الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات | منذ7 ساعة
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
web copy

موبايل

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy
 