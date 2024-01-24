الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جنوب إفريقيا تتوقع صدور حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة الجمعة

محكمة العدل الدولية في جلسة غزة
محكمة العدل الدولية في جلسة غزة
ذكر موقع "نيوز24" الإخباري الجنوب أفريقي على الإنترنت، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدرين مطلعين أن جنوب أفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يوم الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.اضافة اعلان
وتعليقا على هذا التقرير الإخباري، قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم".
وبينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس على دراية بالأمر ويتحقق منه، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "محكمة العدل الدولية في لاهاي ستبتّ في قضية اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل يوم الجمعة".
ويأتي تصريح هيئة البث الإسرائيلية لاحقا ليؤكد تقرير موقع "نيوز 24" الإخباري الجنوب أفريقي.
وذكر الموقع الإخباري أن وفدا حكوميا وصل إلى لاهاي توقعا لصدور الحكم. ولم يتسن لرويترز التأكد بعد من وصول ذلك الوفد.
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