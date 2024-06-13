 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جوا وبرا وبحرا.. الاحتلال يستهدف منطقة تؤوي آلاف النازحين في رفح

قصف عنيف للاحتلال
الاحتلال يواصل قصفه العنيف للأماكن السكنية
كثّف الاحتلال، في هذه الأثناء، قصفه الصاروخي والمدفعي، جوا، وبرا، وبحرا، على منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وفي السياق ذاته، استشهد، ليل الأربعاء، عدد من المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال مدينة غزة، والنصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء عدد من المواطنين الفلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة شنيورة في حي الزيتون، وإصابة آخرين بجروح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ثلاثة مواطنين فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة اللوح في منطقة الحساينة بالنصيرات وسط القطاع.

وأشارت إلى أن مواطنا فلسطينيا استشهد وأصيب سبعة آخرون، في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج اللوح غرب مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من كثر 37,202 مواطن فلسطيني، وإصابة 84,932 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. (وفا)
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