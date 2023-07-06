جيش الاحتلال: إطلاق قذيفة من لبنان انفجرت قرب الحدود داخل "إسرائيل"

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أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إطلاق قذيفة من لبنان صوب إسرائيل انفجرت قرب الحدود بين البلدين داخل إسرائيل.جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته بتويتر، حيث قال: "متابعة للانفجار بالقرب من قرية الغجر فبعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت للمكان اتضح انه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية.. ردًّا على ذلك يقوم جيش الدفاع حاليًا بمهاجمة منطقة الاطلاق داخل لبنان. يتبع لاحقًا".وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإٍسرائيلي أنه "لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية".من جهتها قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بتقرير إن "قصفا مدفعيا اسرائيليا يستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا، وقد سجل سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية عيار 155".-(سي ان ان)