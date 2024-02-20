جيش الاحتلال الإسرائيلي: الطيران الحربي قصف 29 ألف هدف في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، إنه قصف بالطيران الحربي 29 ألف هدف بقطاع غزة منذ بداية الحرب.



وبحسب بيانات للجيش حول نشاطات سلاح الجو، نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن طائراته هاجمت أكثر من 31 ألف هدف في كافة الجبهات.

وأضافت أن معظم هذه الأهداف- نحو 29 ألف- تم قصفها بقطاع غزة، وتم مهاجمة حوالي 1100 هدف في الساحة الشمالية مع لبنان، دون أن توضح بيانات الجيش أين تمت باقي الهجمات.

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كما أفادت البيانات أن حوالي 7 آلاف هجوم كانت "هجمات خاطفة"، بناءً على طلب القوات البرية.



وتم تنفيذ حوالي 26 ألف هجوم باستخدام المقاتلات الحربية، وحوالي 3800 هجوم باستخدام طائرات الهليكوبتر الحربية، ونحو 3800 هجوم بالطائرات بدون طيار، وفق ذات المصدر.



ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.-(الاناضول)