الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا بالضفة ويعتقل 20 فلسطينيا

thumbs_b_c_476c0db7bc52044a9370345c75d36ead
قوات الاحتلال في إحدى مدن الضفة الغربية
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، مدنا ومخيمات وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل ما لا يقل عن 20 مواطنا، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود للأناضول، إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس (شمال)، واعتقلت شخصين؛ مما أطلق مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.اضافة اعلان
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا قواته بالحجارة، وفقا للشهود.
وبين الشهود، أن اشتباكا اندلع بين مسلحين فلسطينيين والجيش في طوباس.
وفي مدينة طولكرم (شمال)، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات طالت 5 مواطنين بحسب الشهود، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين في عدة مواقع من المدينة.
وحاصر الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم العين غربي نابلس، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، وفق مصادر محلية في المخيم تحدثت للأناضول.
وأشارت المصادر إلى أن الجيش انسحب من مخيم العين بعد اعتقال مواطنين اثنين.
وقال شهود آخرون إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 8 مواطنين من بلدة عرابة قرب جنين (شمال)، خلال عملية تفتيش ومداهمات طالت عشرات المنازل، فيما اعتقل 3 مواطنين من بلدة حلحول قرب الخليل (جنوب).
ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية بالضفة مخلفة 381 قتيلا ونحو 4 آلاف و 400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.-(الأناضول)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_db4fda993144820d108bb165ebfef930

“عبد الله صلاح”.. حكاية رب أسرة بعمر 12 عاما

منذ 5 دقيقة
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

منذ 9 دقيقة
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب يتحدث خلال تجمع الحملة الرئاسية لعام 2024 في دوبوك، أيوا، الولايات المتحدة، 20 سبتمبر 2023.

ترمب: نتنياهو انسحب من خطة اغتيال قاسم سليماني في آخر لحظة

منذ 42 دقيقة
WhatsApp Image 2024-02-05 at 10.21.23 AM

نشامى الأمن العام للجوجيستو يحصدون المراكز المتقدمة في بطولة ابوظبي الدولية "جولة عمان"

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_1039dd7619d2e1b489b3afc74da49542

غالانت: مستعدون لحل الصراع مع جنوب لبنان بتفاهمات دبلوماسية

منذ1 ساعة
اشتباكات بين المقاومة والاحتلال غرب مدينة غزة

المقاومة الفلسطينية تجبر أميركا والغرب على تغيير مواقفهما

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ملفان خطيران في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

أحزاب وقوائم وتحالفات

جهاد المنسي |اليوم

فلسطين وحقوق الإنسان على أجندة المجتمع المدني في جنيف

نضال منصور |اليوم

التغطية على الجوهر!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

السابع من شباط

سميح المعايطة |اليوم

أسئلة بيرنز وإجاباته بين مقال وكتاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات | منذ13 ساعة
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات | منذ13 ساعة
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات | منذ13 ساعة
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات |02 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
 
 