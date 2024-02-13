الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا ومخيمات وبلدات بالضفة الغربية

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الاحتلال الاسرائيلي يقتحم مدنا ومخيمات بالضفة الغربية
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة؛ ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، وفق شهود عيان ومصادر فلسطينية.
وأفاد مراسل الأناضول بأن الجيش نقذ اقتحامات في مدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، ومدينة جنين ومخيمها (شمال)، وبلدات بمحافظات الخليل (جنوب)، وعدد من مخيمات وبلدات محافظة نابلس (شمال).اضافة اعلان
وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها وشن عمليات مداهمة لعدد من المنازل.
وبيّن الشهود أن الجيش شرع بتدمير شوارع وبنية تحتية في المدينة والمخيم، فيما تمركزت آليات عسكرية على مداخل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في المدينة.
وأوضحوا أن مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت في عدة مواقع فيما سمع أصوات تفجيرات بين الحين والأخر.
كما اقتحمت قوات الجيش بلدات اليامون وكفر دان والسلية الحارثية في محافظة جنين.
وفي مدينة قلقيلية، اندلعت اشتباكات ومواجهات مع فلسطينيين، استخدم الجيش فيها الرصاص الحي خلال عملية استمرت عدة ساعات، وفق شهود عيان للأناضول.
وأشار الشهود إلى أن الجيش اعتقل مواطنا على الأقل، فيما أبلغ عن إصابة آخر بجراح.
وبينوا أن قوات الجيش تمنع مركبات الإسعاف من الوصول للمصاب وتقديم الإسعاف له.
تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
كما تسببت الحرب على القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)
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