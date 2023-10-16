جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر صور 6 من قادة «حماس» استشهدوا في العدوان على غزة

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نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم (الاثنين) على حسابه على موقع «إكس» صور وأسماء 6 من قادة «حماس» السياسيين والعسكريين قتلوا في القصف على قطاع غزة.وقال المتحدث إن القياديين الشهداء هم: بلال القدرة قائد وحدة النخبة في جنوب خان يونس وعلي القاضي، وهو قائد سرية في قوة النخبة وسط جباليا وزكريا أبو معمر رئيس دائرة العلاقات الوطنية في المكتب السياسي لحركة «حماس» ومعتز عيد قائد المنطقة الجنوبية في الأمن العام وجواد أبو شمالة مسؤول الاقتصاد بالمكتب السياسي ومراد أبو مراد قائد التشكيل الجوي في لواء غزة، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».وأعلن الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حركة «حماس» أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات الاحتلال العسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.وأدت الهجمات الانتقامية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2670 شخصاً وإصابة 9600 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.-(وكالات)