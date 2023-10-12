الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال: نستعد لحرب استئصال حماس

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جيش الاحتلال الإسرائيلي على تخوم غزة
نقل تلفزيون «آي 24 نيوز» الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه يستعد للمرحلة القادمة من الحرب «وقتما تقرر الحكومة»، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».اضافة اعلان
وأضاف الجيش أنه يركز على «استئصال» قيادة حركة «حماس»، لافتاً إلى أن مقاتلي الحركة الفلسطينيين ما زالوا يحاولون «التسلل» عبر البحر إلى المدن في الكيان الإسرائيلي.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه لن ينشر عدد عمليات الاعتراض التي نفذها للصواريخ الفلسطينية في حرب غزة، مشيراً إلى أن مثل هذه المعلومات قد تساعد «حماس».
وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت للصحافيين: «لن أخبر العدو بعدد عمليات الاعتراض التي قمنا بها»، ليكشف عما يبدو أنه ابتعاد عن سياسة الحرب الماضية. وقال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق إنهم يخططون لفرض قيود محتملة على إمداداتهم من الصواريخ المضادة للقذائف، خاصة في حالة اندلاع قتال عنيف.
ولا تزال الهجمات المتبادلة متواصلة لليوم السادس على التوالي منذ شنت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مفاجئاً على بلدات ومدن في الكيان المحتل بمحاذاة قطاع غزة يوم السبت الماضي.-(وكالات)
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