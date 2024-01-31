الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يسحب اللواء الخامس من غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اللواء الخامس سُحب من قطاع غزة، في إطار تقليص عدد القوات بالقطاع.

وفي اليوم الـ117 للعدوان على غزة، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة في محاور عدة مع الجيش الإسرائيلي، وبالتوازي تواصل قوات الاحتلال قصف المناطق السكنية وتجمعات النازحين. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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