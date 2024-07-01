 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يعاني نقصا في الأفراد وغالانت: نحتاج 10 آلاف جندي إضافي فورا

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، عن حاجة جيش الاحتلال إلى 10 آلاف جندي إضافي فورا.

 

يأتي ذلك فيما أفادت قناة عبرية بوجود "زيادة كبيرة" في عدد الضابط الذي يطلبون التقاعد من الخدمة العسكرية.

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ومنذ شهور، يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي نقصا في عدد الجنود؛ بسبب حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعملياته المكثفة بالضفة الغربية المحتلة، ومواجهاته مع "حزب الله" عبر حدود لبنان.

ونقلت إذاعة الجيش عن غالانت قوله للجنة الخارجية والأمن في الكنيست: "نحتاج إلى 10 آلاف جندي فورا. ويمكننا تجنيد 4 آلاف و800 من اليهود المتدينين (الحريديم)"، وفق ما ذكرت الأناضول.

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