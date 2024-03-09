السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حاخام إسرائيلي يدعو لقتل أطفال ونساء غزة طبقا "للشريعة اليهودية"

thumbs_b_c_44f77ddf0a9df201ebc11d5ecf89d09f
الحاخام إلياهو مالي

دعا حاخام إسرائيلي إلى قتل نساء وأطفال غزة، معتبرًا أن ذلك يأتي استجابة لتعاليم "الشريعة اليهودية".


الدعوة جاءت على لسان الحاخام إلياهو مالي، في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس.

اضافة اعلان


ويرأس الحاخام مدرسة "شيرات موشيه" الدينية في مدينة يافا (وسط)، التي يدرس بها طلابا يخدمون بالجيش الإسرائيلي.


ويقول "مالي"، في مقطع الفيديو: "في حربنا المقدسة، وفي حالتنا هذه في غزة، فإنه وفق ما تقوله الشريعة (لا تُحيي كل نفس)، ومنطق هذا واضح جدا وهو: إذا لم تقتلهم فإنهم سيقتلونك".


وزعم أن من وصفهم بـ"مخربي" حرب اليوم، "أطفال الحرب السابقة الذين أبقيناهم على قيد الحياة، والنساء في الواقع من يصنعن الإرهابيين"، على حد تعبيره.


وتابع: "هذا يعني أن هذه القاعدة (لا تُحيي كل نفس) واضحة جدا في مفهومها، فإما أنت أو هم".


واستطرد الحاخام المتطرف: "من يأتي لقتلك اقتله أولاً".


وأردف: "الذي جاء لقتلك بهذا المفهوم لا يشمل فقط الشاب بعمر 16 أو 18 أو 20 أو 30 عامًا والذي يوجه عليك السلاح الآن، وإنما أيضا جيل المستقبل (أطفال غزة)، وكذلك أولئك الذين ينجبون جيل المستقبل (نساء غزة) لأنه لا يوجد فرق حقًا".


وعندما سئل عما إذا كان يتحدث أيضًا عن كبار السن، فأجاب: "هذا سؤال ثقيل، هناك القلب اليهودي"، دون مزيد من التوضيح.


من جانبها، استهجنت زعيمة حزب "العمل" المعارض ميراف ميخائيلي، تصريحات الحاخام.


وقالت ميخائيلي، في منشور عبر منصة إكس، الجمعة، إن "استخدام الهالاخا (أي الشريعة اليهودية) لا يمنح أي حاخام الإذن بتقديم اليهودية أو إسرائيل على أنها متعطشة للدماء والانتقام".


وأضافت في إشارة الى أقوال الحاخام: "هذا التصريح يمس بشكل مباشر بأمن دولة إسرائيل، ومثل غيره من التصريحات المشوهة باسم الهالاخا سيستخدمها عدونا في القتال على الساحة الدولية".


وتابعت: "إنني أطالب الجيش ووزارة الدفاع بوقف التعاون مع المدرسة الدينية (شيرات موشيه في يافا) حتى يتم إقالة الحاخام. ويجب على الجيش الإسرائيلي أن لا يسمح بمثل هذا الفساد الأخلاقي الخطير في صفوفه".


أما رابطة مكافحة التشهير بإسرائيل، فقالت في منشور على منصة إكس: "ندين بشدة كلمات رئيس مدرسة شيرات موشيه الدينية في يافا، الحاخام إلياهو مالي، الذي يدعو غيها إلى قتل جميع سكان غزة، بما في ذلك النساء والأطفال".


وأضافت: "الدعوة العشوائية لإيذاء الأبرياء ظلم أخلاقي خطير، وهو ما يضر بأعمال الجيش في غزة خلال الحرب، ويشوه صورة دولة إسرائيل في العالم".


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_e55a3da5643e11af7e16273038c41afe

الاقتصاد العالمي يصاب بـ "ضغط مرتفع".. والسبب "إسرائيل "

25 شباط 2024
thumbs_b_c_545c665c4dbf0e896d09855579a2900d

مفكران روسيان: تداعيات حرب غزة.. عزل "إسرائيل" وبدء حركة تحريرية شرق أوسطية

24 شباط 2024
20231211175227reup-2023-12-11t175050z_1359958949_rc23v4auryam_rtrmadp_3_israel-palestinians-washington-protest.h-730x438

واشنطن.. آلاف يشاركون بمسيرة تطالب بوقف الحرب في غزة

18 شباط 2024
6eb1885695d7187c1d643fc868371356

هنية: لن نرضى إلا برفع الحصار وإعادة الإعمار

17 شباط 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_f176751f1c2fa72c6bea0c8dceb722ae

"بدون اسم ولا أم".. حكاية طفلة غزاوية ولدت من رحم الموت (قصة إنسانية)

منذ 30 دقيقة
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المسلمون يستقبلون رمضان بفرحة ينغصها العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

منذ 40 دقيقة
أطفال في غزة ينتظرون دورهم لتناول بعض الطعام -(وكالات)

ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة في غزة إلى 23

منذ1 ساعة
566117

قائد «سينتكوم»: أميركا ستخسر الشرق الأوسط إذا تنازلت لإيران والصين

منذ3 ساعة
بايدن

بايدن "محبَط" من نتنياهو ويقر بصعوبة التوصل لهدنة في رمضان

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_334b10c38151c69b48b4c1c46f0a0227

في يوم المرأة العالمي.. أمهات غزة يكافحن لإطعام أطفالهن

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

تطورات إسرائيلية معقدة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات | منذ16 ساعة
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات |06 آذار 2024
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

تحري هلال شهر رمضان

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات
 
 