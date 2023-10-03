"حاصروهم".. بلبلة في لبنان بعد ضبط أسلحة بمخيمات للسوريين

اضافة اعلان

مع تنامي المطالبات في لبنان الغارق بأسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أو ترحيلهم إلى دول أوروبية، ارتفعت وتيرة بعض التصريحات العنصرية.فقد انتشرت خلال الساعات الماضية دعوات إلى "محاصرة مخيمات النازحين" أو طردهم. وزادت التوقيفات الأمنية من حدة هذا الجو المشحون، لا سيما مع الكشف عن مصادرة أسلحة في بعض المخيمات.وفي آخر تلك التوقيفات أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان امس أنه تم "مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة مخبأة داخل إحدى الخيم في سهل مدينة زحلة (البقاع)"، وتوقيف سوريين تبين أيضا دخولهما خلسة إلى البلاد.أتى ذلك، فيما تتصاعد عمليات تسلل السوريين بطرق غير شرعية إلى لبنان، سعيا للهروب من الأزمة في سورية، وشق طريق عبر التهريب إلى أوروبا. فيما ترتفع الدعوات من قبل بعض السياسيين والصحفيين والمواطنين إلى "طرد اللاجئين".وتنشط عمليات التسلل عبر معابر غير شرعية على الحدود الشمالية للبنان، حيث تتولى شبكات تهريب العملية المتكاملة بدءا من نقل العائلات والأفراد من سورية إلى لبنان مقابل مبلغ مالي يُحدد حسب "الشخص" أو عدد أفراد الأسرة.وتضم هذه الشبكات شركاء لبنانيين وسوريين محترفين في عمليات التهريب الحدودية، ولديهم باع طويل في الطرقات الوعرة التي يصعب مراقبتها وضبطها.يشار إلى أن موضوع اللاجئين السوريين أضحى مادة للسجال السياسي والاجتماعي في لبنان الغارق منذ 2019 في أسوأ الأزمات الاقتصادية عبر التاريخ الحديث، حيث خسرت عملته الوطنية نحو 90 % من قيمتها الشرائية، كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة والهجرة إلى الخارج أيضا. كما طغت بعض العنصرية على قرارات اتخذتها بلديات لبنانية منعت على سبيل المثال تجول السوريين مساء، أو تأجير البيوت لهم.وانتقلت تلك العنصرية بشكل فاقع أيضا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت دعوات إلى طرد النازحين، لا سيما أن البعض يعتبر هذا اللجوء "اقتصاديا" أكثر منه لدوافع أمنية أو إنسانية!الى ذلك أوقفت قوى الأمن في لبنان شخصين من التابعية السورية دخلا خلسة إلى البلاد، لتورطهما بتهريب مئات المهاجرين عبر البحر من ليبيا إلى أوروبا، وفق ما أعلنت في بيان.وأفادت قوى الأمن الداخلي بأنها ألقت القبض على الموقوفين في منطقة البقاع (شرق) في إطار جهودها "لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر"، بعدما توافرت لها معلومات عن إقدامهما على "تهريب أشخاص من جنسيات سورية، ولبنانية، ومصرية، وفلسطينية، وأفارقة، وغيرها، من ليبيا إلى أوروبا بواسطة مراكب بالتنسيق مع أشخاص من التابعية اللبنانية في منطقة وادي خالد" الحدودية مع سورية في شمال البلاد.-(وكالات)