الأحد 24 أيلول 2023
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حاكم دبي: أبحث عن شاب أو شابة لمنصب وزير في حكومة الإمارات

نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم - (أرشيفية)
نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم - (أرشيفية)
حاكم دبي: أبحث عن شاب أو شابة لمنصب وزير في حكومة الإمارات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن فرصة لشباب وشابات البلاد للعمل بمنصب وزير للشباب في حكومته.اضافة اعلان

وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، حدد بن راشد مميزات المتقدمين من الشبان والشابات الإماراتيين لهذا المنصب، وقال: "أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثل قضايا الشباب ليكون وزيرا/ وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات".

وأضاف: "نريده ملما بقضايا وطنه، واعيا لواقع مجتمعه، ميدانيا في عمله، عقلانيا في طرحه، شجاعا وقويا في تمثيل بلده، شغوفا لخدمة تراب وطنه".


ودعا "بن راشد" كل من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرا للشباب، إلى التقدم لمجلس الوزراء عبر الكتابة من خلال الموقع: ContactUs@moca.gov.ae.
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