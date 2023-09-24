حاكم دبي: أبحث عن شاب أو شابة لمنصب وزير في حكومة الإمارات

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إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات ..



أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين .. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات ..



نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 24, 2023

حاكم دبي: أبحث عن شاب أو شابة لمنصب وزير في حكومة الإماراتأعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن فرصة لشباب وشابات البلاد للعمل بمنصب وزير للشباب في حكومته.وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، حدد بن راشد مميزات المتقدمين من الشبان والشابات الإماراتيين لهذا المنصب، وقال: "أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثل قضايا الشباب ليكون وزيرا/ وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات".وأضاف: "نريده ملما بقضايا وطنه، واعيا لواقع مجتمعه، ميدانيا في عمله، عقلانيا في طرحه، شجاعا وقويا في تمثيل بلده، شغوفا لخدمة تراب وطنه".ودعا "بن راشد" كل من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرا للشباب، إلى التقدم لمجلس الوزراء عبر الكتابة من خلال الموقع: ContactUs@moca.gov.ae.