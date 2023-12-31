الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حالات تسمم في سجن "عوفر" بعد تقديم الاحتلال وجبات طعام فاسدة للأسرى

سجن عوفر
سجن عوفر

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، وجود حالات تسمم في صفوف عدد كبير من أسرى سجن "عوفر"، بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة لهم.

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وقال محامي الهيئة إنّ "الأسرى تعرضوا للتسمم، بعد محاولات صعبة لزيارة السجن بتاريخ 28/12/2023، إذ شعر الأسرى بآلام شديدة بالبطن وإسهال وقيء، مباشرة بعد تناولهم الطعام".


وأضافت الهيئة أنّ إدارة السجون تتعمد منذ بدء الحرب على غزة "ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين".

وفي وقتٍ سابق، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، بأنّ إجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية بحقّ الأسرى الفلسطينيين في "النقب الصحراوي" أيضاً زادت من قسوة الحياة، وجعلت حياة المعتقلين جحيماً لا يطاق.


وقالت الهيئة في تقرير لها، إن إدارة سجون الاحتلال قطعت الكهرباء بشكل كلي عن الأسرى، وتتعمّد قطع المياه، ولا توفّرها إلا لمدة 50 دقيقة فقط، مشيرةً إلى أن الإدارة سحبت المواد الغذائية من أقسام السجن، وقلّصت وجبات الطعام إلى وجبتين.


وصعّد الاحتلال من إجراءاته القمعية في السجون ضد الأسرى الفلسطينيين بالتزامن مع بدء ملحمة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الفائت.

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