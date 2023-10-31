حرب غزة 2021: "أنقذنا السمكات".. الطفلان نانا ومحمود العقاد بخير

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كانت أغلب مشاهد الأطفال القادمة من غزة في معركة سيف القدس، مأساوية، إما أشلاءً أو جثثا، أو أطفالا خائفين وهاربين من العدوان، وجاء هذا الفيديو ليبعث قليلاً من الفرح في وسط الحزن والمأساة، بعد أن استشهد ما يزيد عن 200 فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 1600 بجروح مختلفة في ذلك العدوان.



اليوم وبعد عامين من تلك الحرب الهمجية، ما زال الناس يتذكر حنية وبراءة الطفلين على حيوانتهم الأليفة ، ويتساءلون عن مصيرهمها في ظل الأوضاع الوحشية الراهنة، بعد أن قامت إسرائيل قبل 25 يوماً بشن عدوان لم نرى حجماً بإجرامه ووحشيته فيما مضى، في حصيلة شهداء تجاوزت الـ8 آلاف.



استطعنا بواسطة مجموعة "مش أرقام" عبر فيسبوك، والتي تعنى بتوثيق كافة أسماء الشهداء، الاطمئنان على الطفلين نانا وأحمد العقاد، ليجب مصدر مقرب منهما لـ"الغد" أنهما بخير وعافية.. حتى الآن.

وبحسب ناشطين آنذاك، فإن منزل الطفلين نانا وأحمد العقاد تعرض لدمار تام نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.يسأل الصحفي الطفلة ناريمان العقاد، التي أنقذت السمكة مع أخيها، وتملك عصافير أيضاً: من شو خايفة يا ناريمان؟ لتجيبه: خايفة يخلص أكل العصافير والمحلات مسكرةويظهر الطفلان بالفيديو وهما يضحكان، إذ يقول الصبي: أنقذنا السمكة من الدار"، فترد الفتاة: "وسننقذ العصافير كذلك".

كانت أغلب مشاهد الأطفال القادمة من غزة في معركة سيف القدس، مأساوية، إما أشلاءً أو جثثا، أو أطفالا خائفين وهاربين من العدوان، وجاء هذا الفيديو ليبعث قليلاً من الفرح في وسط الحزن والمأساة، بعد أن استشهد ما يزيد عن 200 فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 1600 بجروح مختلفة في ذلك العدوان.



اليوم وبعد عامين من تلك الحرب الهمجية، ما زال الناس يتذكر حنية وبراءة الطفلين على حيوانتهم الأليفة ، ويتساءلون عن مصيرهمها في ظل الأوضاع الوحشية الراهنة، بعد أن قامت إسرائيل قبل 25 يوماً بشن عدوان لم نرى حجماً بإجرامه ووحشيته فيما مضى، في حصيلة شهداء تجاوزت الـ8 آلاف.



استطعنا بواسطة مجموعة "مش أرقام" عبر فيسبوك، والتي تعنى بتوثيق كافة أسماء الشهداء، الاطمئنان على الطفلين نانا وأحمد العقاد، ليجب مصدر مقرب منهما لـ"الغد" أنهما بخير وعافية.. حتى الآن.











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