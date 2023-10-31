الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حرب غزة 2021: "أنقذنا السمكات".. الطفلان نانا ومحمود العقاد بخير

الطفلان نانا ومحمود العقاد
الطفلان نانا ومحمود العقاد
في حرب غزة عام 2021، أو كما أسمتها المقاومة الفلسطينية "معركة سيف القدس"، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلين فلسطينيين من قطاع غزة، وهما يعلنان إنقاذ سمكتهما من تحت الركام.اضافة اعلان
وبحسب ناشطين آنذاك، فإن منزل الطفلين نانا وأحمد العقاد تعرض لدمار تام نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.

يسأل الصحفي الطفلة ناريمان العقاد، التي أنقذت السمكة مع أخيها، وتملك عصافير أيضاً: من شو خايفة يا ناريمان؟ لتجيبه: خايفة يخلص أكل العصافير والمحلات مسكرة

ويظهر الطفلان بالفيديو وهما يضحكان، إذ يقول الصبي: أنقذنا السمكة من الدار"، فترد الفتاة: "وسننقذ العصافير كذلك".



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