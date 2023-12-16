السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله: سقوط قتلى وجرحى باستهداف موقع للاحتلال

عناصر حزب الله اللبناني
عناصر حزب الله اللبناني
قال حزب الله اللبناني إن قواته استهدفت بصاروخ موقعا تحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بركة ريشة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

كما أفاد حزب الله بأن قواته، استهدفت للمرة الثانية قوة مشاة إسرائيلية في محيط الموقع ذاته وحققت ما وصفها بالـ"إصابات مؤكدة".اضافة اعلان

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل قناة "الجزيرة" بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة زرعيت بالجليل الغربي المتاخم للحدود مع لبنان.
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